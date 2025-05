Luisa Palmen: „Dieses Privileg ist für viele Mädels nicht möglich“

Ab Sommer geht Torhüterin Luisa Palmen die Herausforderung 1. Bundesliga bei der SGS Essen an. Im Interview spricht die 23-Jährige über den Wechsel, ihre Vorliebe als Feldspielerin, Champions-League-Luft und geplatzte Träume in Österreich sowie ihre Zeit

Palmen 120 Minuten auf der Bank zu sitzen ist schon hart. Alle waren allerdings am Ende sehr aufgeregt und ich wollte den Mädels etwas abnehmen – auch weil ich für solche Momente jede Woche Elfmeter übe. (lacht) Dass wir am Ende neun Schützinnen brauchten, war natürlich dann etwas unglücklich (das Spiel endete 8:7 n. E. für Borussia, Anm. d. Red.).

In Ihrer Vita fällt ein Torerfolg in Österreich für St. Pölten auf. Ebenfalls per Elfmeter?

Palmen Nein, in dem Spiel habe ich auf dem rechten Flügel gespielt. (lacht) Die Partie fand in der Future League (Ausbildungsmannschaft, Anm. d. Red.) statt. Es war damals der Saisonabschluss, wir wurden mit der ersten Mannschaft österreichischer Meister und hatten für die Future League nur elf Spielerinnen. Ich habe dann gerne ausgeholfen. Denn ich spiele auch super gerne im Feld, am liebsten offensiv.

Dann schließt sich die Frage an: Warum sind Sie Torfrau geworden?

Palmen Ich bin da gewissermaßen reingerutscht. In der E-Jugend war unser Torhüter krank, ganz typisch. Ich habe dann bei den Jungs angefangen, im Tor zu spielen, und Gefallen daran gefunden. Mit zwölf Jahren bin ich komplett ins Tor gewechselt. Darüber bin ich auch sehr froh, auch wenn ich das Feld zwischendurch durchaus vermisse, wie man vielleicht in manchen Spielsituationen sieht. (lacht) Als Feldspielerin ist es einfach ein ganz anderes Spiel und ein anderer Reiz. Diese Position kann ich allerdings nach meiner Torwartkarriere immer noch anpeilen.

Wie ist nun der Kontakt zur SGS Essen zustande gekommen?

Palmen Das lief über meinen Berater. Mein Vertrag läuft aus und es ist relativ normal, dass man sich umschaut: Was könnte gehen, was für Anfragen bekommt man? Ich hatte Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Torwarttrainer in Essen. Grundsätzlich ging es um mein Gefühl: Sehe ich mich bei dem Verein? Was für eine Perspektive habe ich langfristig und wie sind die Pläne für die kommende Saison auf meiner Position? Nach den Gesprächen war ich mir sicher, dass ich den Schritt zur SGS Essen machen möchte.

Mit welchen Gedanken haben Sie den Vertrag unterschrieben?

Palmen Natürlich ist es das Ziel, 1. Bundesliga zu spielen. Es wird ein offener Konkurrenzkampf sein (mit der aktuellen Torhüterin Kim Sindermann, Anm. d. Red.), das war mir wichtig. Alles andere lasse ich auf mich zukommen.

Sie sind künftig Berufsfußballerin – anders als bei Borussia Mönchengladbach. Was bedeutet Ihnen das?

Palmen Es ist enorm schön, auf diesem Niveau Fußball zu spielen, seine Leidenschaft Tag für Tag unter optimalen Bedingungen ausüben und sich allein darauf fokussieren zu können. Das ist für viele Mädels nicht möglich, umso mehr freue ich mich, dieses Privileg zu haben.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren bislang einzigen Bundesliga-Einsatz 2021 in Deutschland für den SC Freiburg?

Palmen Es war eine super Saison und ein sehr cooles Team, in dem ich mich total wohlgefühlt habe. Ich bin total aufgegangen in der Rolle als dritte Torhüterin und hatte ein super Torwart-Team mit Lena Nuding und Elvira Herzog. Die Kirsche auf der Torte war am Ende der Saison, dass ich im letzten Saisonspiel noch Bundesliga-Minuten bekommen habe. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 4:0 für uns gegen den SV Meppen. Ich hatte natürlich auf den Einsatz gehofft, weil feststand, dass ich am Saisonende gehe – und habe mich riesig gefreut, als der Trainer mich zur Einwechslung gerufen hat.

Seitdem sind Sie viel herumgekommen: Sie haben am College in den USA gespielt, in Österreich bei St. Pölten und nun für Borussia. War die Rückkehr in die 1. Bundesliga stets ein Antrieb?

Palmen Das war schon ein langfristiges Ziel. Nichtsdestotrotz bereue ich keinen Schritt, auch wenn es in den USA für mich semi-optimal gelaufen ist, weil ich mich nicht so wohl gefühlt habe, wie ich es mir gewünscht hatte. In St. Pölten bin ich superhappy gewesen. Nur meine Einsatzzeiten waren einfach nicht die, die ich mir gewünscht hatte. Ich bin in der Winterpause 2021/22 verpflichtet worden und hatte das persönliche Ziel, im Sommer die klare Nummer eins zu sein, was leider nicht funktioniert hat. Im Endeffekt geht es um die großen Spiele. Und wenn du in der Champions League auf der Bank sitzt, ist das natürlich unglücklich. Aber ich möchte die Zeit gar nicht missen. Ich bin enorm gewachsen und erwachsen geworden dort, habe viel mitgenommen, Champions-League-Luft geschnuppert und sehr viele tolle Menschen kennengelernt.

Was hat Sie Anfang 2023 bewogen, von St. Pölten zur Borussia zu kommen? Borussia hat damals in der Regionalliga gespielt.

Palmen Jonas Spengler war zuvor mein Co-Trainer in Freiburg. Wir sind seitdem immer in Kontakt geblieben und haben uns gegenseitig auf den neusten Stand gebracht. Als ich in St. Pölten nicht mehr so glücklich war, haben wir uns ausgetauscht und nach vielen guten Gesprächen habe ich mir dann die Gegebenheiten in Gladbach vor Ort angeschaut. Borussia war damals auf dem fünften Platz in der Regionalliga. Mir war dann relativ schnell klar, dass ich im Winter zu Borussia wechseln möchte, um im besten Fall den möglichen Aufstieg mit in der Hand zu haben.

Im Sommer sind Sie insgesamt zweieinhalb Jahre bei der Borussia. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Palmen Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und hätte ohne Gladbach den Schritt nicht in die erste Liga machen können. Das ist mir bewusst. Spielzeit ist einfach das Wichtigste, um sich zeigen zu können. Ich bin enorm dankbar, dass ich dieses Vertrauen hier bekommen habe. Ich habe mir hier viel Selbstvertrauen erspielen können, da ich jederzeit den Rückhalt vom Trainerteam und der Mannschaft gespürt habe. Es waren zweieinhalb Jahre, die enorm wichtig für mich waren.

Interview: Daniel Brickwedde