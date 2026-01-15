Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Luis Wirth kehrt zurück zu Empor 💙💛
„Luis Wirth kehrt nach einer Pause zu den Dritten Männern zurück. Der Abwehrspieler aus der eigenen Jugend soll das Team in der Rückrunde verstärken.“
Luis Wirth (21, Abwehr) kommt zurück in unsere Farben! Der junge Verteidiger durchlief bereits unsere Jugend von der F- bis zur B-Jugend und kennt den Verein bestens. Nach einigen Jahren außerhalb kehrt er nun zu den Dritten Männern zurück und könnte schon bald wieder im Empor-Trikot auf dem Platz stehen.