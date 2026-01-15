 2026-01-15T09:41:53.693Z

Luis Wirth kehrt zurück zu Empor 💙💛

„Luis Wirth kehrt nach einer Pause zu den Dritten Männern zurück. Der Abwehrspieler aus der eigenen Jugend soll das Team in der Rückrunde verstärken.“

Luis Wirth (21, Abwehr) kommt zurück in unsere Farben! Der junge Verteidiger durchlief bereits unsere Jugend von der F- bis zur B-Jugend und kennt den Verein bestens. Nach einigen Jahren außerhalb kehrt er nun zu den Dritten Männern zurück und könnte schon bald wieder im Empor-Trikot auf dem Platz stehen.

15.1.2026, 10:00 Uhr
Rene Heinze