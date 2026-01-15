Luis Wirth kehrt zurück zu Empor 💙💛

Luis Wirth (21, Abwehr) kommt zurück in unsere Farben! Der junge Verteidiger durchlief bereits unsere Jugend von der F- bis zur B-Jugend und kennt den Verein bestens. Nach einigen Jahren außerhalb kehrt er nun zu den Dritten Männern zurück und könnte schon bald wieder im Empor-Trikot auf dem Platz stehen.

💙💛