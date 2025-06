Luis Seifert wechselt aus Hamburg zur SVE

Der Kader der SV Elversberg nimmt für die neue Saison 2025/2026 weiter Form an – zur Verstärkung der Defensive hat die SVE Luis Seifert verpflichtet. Der 21-jährige Innenverteidiger war bis jetzt bei der zweiten Mannschaft des Hamburger SV im Einsatz und erhält in Elversberg einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2028.

Luis Seifert wurde in seiner Jugend beim 1. FC Magdeburg und anschließend bis 2021 bei RB Leipzig ausgebildet. Im Alter von 17 Jahren wechselte er zum Hamburger SV, für den er in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. Parallel sammelte er erste internationale Erfahrung: Im Winter 2021 stand Seifert in zwei Spielen für die deutsche U18-Nationalmannschaft auf dem Platz. In Hamburg rückte Seifert zur Folgesaison 2022/2023 in die zweite Mannschaft auf, für die er in den vergangenen drei Jahren 72 Partien in der Regionalliga Nord absolvierte. In dieser Zeit spielte er sich auch immer mehr in den Fokus des Profi-Teams in der 2. Bundesliga. Über die vergangenen Jahre war das Defensiv-Talent immer wieder in das Training der ersten Mannschaft integriert und bei vier Profi-Trainingslagern dabei.

„Luis ist ein entwicklungsfähiger Spieler mit dem Potenzial, in Elversberg den nächsten Schritt zu gehen. Er bringt mit seiner Laufbereitschaft, seiner Ballsicherheit und Technik bereits grundlegende Stärken mit, die wir gemeinsam weiter ausbauen wollen“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Luis Seifert ergänzt: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich bei der SV Elversberg zu beweisen. Ich bin mir sicher, dass ich hier das richtige Umfeld habe, um mich persönlich weiterzuentwickeln und gleichzeitig mit einem ehrgeizigen und sympathischen Team die Herausforderungen anzugehen, die uns erwarten.“