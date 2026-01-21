Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: André Nückel
Luis Prior Bautista verlässt den HSC Hannover
Kurz nach dem Jahreswechsel trennen sich die Wege des Regionalligisten und des Mittelfeldspielers – der 23-Jährige wechselt in die Landesliga.
Nach nur einer halben Saison endet die Zusammenarbeit zwischen dem HSC Hannover und Luis Prior Bautista. Der Regionalligist aus der Nordstaffel bestätigte den Abgang des Mittelfeldspielers, der im Sommer an die Constantinstraße gewechselt war. Insgesamt kam Bautista in der Hinrunde siebenmal für den HSC zum Einsatz.
Wechsel zum 1. FC Wunstorf
Sportlich zieht es den 23-Jährigen künftig zwei Ligen tiefer. Bautista schließt sich dem 1. FC Wunstorf in der Landesliga an. Dort will er regelmäßig Spielpraxis sammeln und seine Entwicklung weiter vorantreiben. Für den HSC Hannover bedeutet der Abgang eine weitere personelle Veränderung im Kader zur Rückrunde.
Der Verein verabschiedete sich mit anerkennenden Worten von seinem bisherigen Mittelfeldspieler. Man bedankte sich ausdrücklich für seinen Einsatz im HSC-Trikot und wünschte ihm für die Zukunft „privat, sportlich und beruflich nur das Beste“. Zugleich ließ der Klub die Tür für ein Wiedersehen offen: Bautista sei jederzeit gern als Gast im HSC-Stadion willkommen.
Auch wenn die Zeit von Luis Prior Bautista beim HSC Hannover überschaubar blieb, verlief der Abschied in beiderseitigem Einvernehmen und mit klaren Zukunftsperspektiven für den Spieler. Für den Regionalligisten richtet sich der Fokus nun auf die sportlichen Ziele in der Rückrunde – mit einem leicht veränderten Kader.