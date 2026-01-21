Luis Prior Bautista verlässt den HSC Hannover

Wechsel zum 1. FC Wunstorf

Sportlich zieht es den 23-Jährigen künftig zwei Ligen tiefer. Bautista schließt sich dem 1. FC Wunstorf in der Landesliga an. Dort will er regelmäßig Spielpraxis sammeln und seine Entwicklung weiter vorantreiben. Für den HSC Hannover bedeutet der Abgang eine weitere personelle Veränderung im Kader zur Rückrunde.

Der Verein verabschiedete sich mit anerkennenden Worten von seinem bisherigen Mittelfeldspieler. Man bedankte sich ausdrücklich für seinen Einsatz im HSC-Trikot und wünschte ihm für die Zukunft „privat, sportlich und beruflich nur das Beste“. Zugleich ließ der Klub die Tür für ein Wiedersehen offen: Bautista sei jederzeit gern als Gast im HSC-Stadion willkommen.