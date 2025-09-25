Luis Plath überragt, doch der 1. FC Bocholt siegt verdient in Velbert

Bereits am Donnerstagabend geht es in der Regionalliga West wieder um Punkte. Zum Auftakt des Spieltags empfängt Schlusslicht SSVg Velbert den 1. FC Bocholt. Beide Mannschaften können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein und stehen entsprechend unter Druck. Am Freitag ist dann der Tabellenführer gefordert. Unter Flutlicht kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen den Sportfreunden Siegen und der U23 des VfL Bochum. Diese Spiele gibt es außerdem.
UPDATE: Der 1. FC Bocholt gewinnt zum Auftakt bei der SSVg Velbert.
SSVg Velbert – 1. FC Bocholt 1:2
SSVg Velbert: Luis Plath, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (75. Calvin Marion Mockschan), Arlind Mimini, Max Machtemes, Timo Mehlich, Ismail Remmo, David Glavas (88. Haruto Idoguchi), Beyhan Ametov (75. Harumi Goto), Benjamin Hemcke, Robin Hilger - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Philipp Hanke, Julian Riedel, Jeff Mensah, Jonas Carls (75. Aaron Bayakala), Jan Holldack (88. Maximilian Adamski), Nicolas Hirschberger (90. Maik Amedick), Marvin Lorch, Patrick Kurzen, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore: 0:1 Nicolas Hirschberger (53.), 0:2 Jan Holldack (60.), 1:2 Calvin Marion Mockschan (80.)
11. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SV Rödinghausen
Fr., 03.10.25 18:00 Uhr FC Gütersloh - SC Wiedenbrück
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Wuppertaler SV
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Köln II
Fr., 03.10.25 19:30 Uhr RW Oberhausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Lotte
Sa., 04.10.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund II
So., 05.10.25 14:00 Uhr Bonner SC - FC Schalke 04 II
So., 05.10.25 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportfreunde Siegen
