Luis Jahraus wechselt ebenfalls zu Altona 93

Luis Jahraus wirbelt demnächst für Altona 93. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Luis Jahraus wechselt zum AFC und bringt dabei eine Entwicklung mit, die ihn für den Klub besonders interessant macht. Beim ETSV Hamburg hat Jahraus zuletzt einen guten Schritt gemacht - und kennt dadurch auch Jan-Philipp Rose, der künftig an der Adolf-Jäger-Kampfbahn Verantwortung trägt.

Für Altona ist der Transfer deshalb naheliegend. Der AFC befindet sich nach dem Regionalliga-Abstieg im Neuaufbau und sucht Spieler, die Qualität, Entwicklungspotenzial und Bezug zum Hamburger Fußball verbinden. Jahraus passt in dieses Raster. Er kommt aus einem erfolgreichen Umfeld und trifft bei Altona auf einen Trainer, der seine Entwicklung bereits einschätzen kann. Nach seinem Wechsel im Winter vom FC St. Pauli II zum ETSV schlug er direkt ein und traf in der Rückrunde sechsmal.

Der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. Altona sei ein Verein mit viel Tradition und besonderer Bedeutung im Hamburger Fußball, erklärte Jahraus in der Vereinsmeldung. Er wolle seinen Teil zum Erfolg beitragen und freue sich besonders darauf, an der AJK vor den Fans aufzulaufen.