Luis Hoßbach verlängert bei Germania Bleckenstedt

– Foto: Patrick Moslehner

Der FC Germania Bleckenstedt kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden. Luis Raphael Hoßbach hat seine Zusage gegeben und wird auch künftig das Trikot der Germania tragen.

Für den Linksverteidiger wird es bereits die dritte Saison in Bleckenstedt. Im Sommer 2024 war Hoßbach aus der U19-Bundesliga von Eintracht Braunschweig zu Germania Bleckenstedt gewechselt und absolvierte dort sein erstes Jahr im Herrenbereich. Seitdem hat sich der Defensivspieler Schritt für Schritt etabliert und weiterentwickelt.

In der vergangenen Saison kam der 1,85 Meter große Außenverteidiger auf 30 Pflichtspieleinsätze. Neben seiner defensiven Stabilität setzte Hoßbach auch in der Offensive Akzente. Ein Höhepunkt war dabei sein Freistoßtor gegen den SSV Kästorf.