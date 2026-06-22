Luis Ehrhardt wechselt zu Göttingen 05! 20-Jähriger kommt aus der Bezirksliga von NK · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der 1. SC Göttingen 05 hat sich für die kommende Saison die Dienste von Luis Ehrhardt gesichert. Der 20-jährige Offensivallrounder wechselt vom SSV Nörten-Hardenberg zum Landesligisten.

Ehrhardt stammt aus Gieboldehausen und begann seine fußballerische Laufbahn bei der JSG Höhbernsee, bevor er zum FC Eintracht Northeim wechselte. Zur Saison 2018/19 schloss er sich erstmals dem 1. SC Göttingen 05 an und spielte in der U13 unter den Trainern Jan Steiger und Christoph Radler. Nach einer Station im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig kehrte er nach Göttingen zurück und lief in der U17 sowie U19 in der Niedersachsenliga erneut unter Trainer Jan Steiger auf. In dieser Zeit entwickelte sich sein Profil zunehmend zu einem flexibel einsetzbaren Offensivspieler. Noch während seiner Zeit in der A-Jugend wechselte Ehrhardt zum SSV Nörten-Hardenberg. Auch nach dem freiwilligen Rückzug des Vereins in die Bezirksliga blieb er dem SSV treu. In der Saison 2025/26 erzielte er zehn Treffer.

Der Neuzugang blickt seiner Rückkehr nach Göttingen mit Vorfreude entgegen. „Ich war immer gerne bei 05, habe jetzt bereits zwei Jahre Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und möchte mit meiner neuen Mannschaft maximalen Erfolg haben. Mit vielen Spielern habe ich ja bereits im 05-Nachwuchs zusammengespielt“, sagt Ehrhardt. Der junge Angreifer traf 2024/2025 noch im direkten Duell gegen Göttingen 05 beim 4:2-Sieg. In der abgelaufenen Saison erzielte er dann zehn Tore in 21 Bezirksliga-Partien.