Luis Berkermann lässt den Sportbund vom Aufstieg träumen

Ein Doppelpack von Luis Berkermann zum 2:1 (1:1) Heimsieg gegen den TuS Prien hat die Tür zum Meistertitel weit aufgestoßen und lässt den Sportbund vom Bezirksligaaufstieg träumen.

Die noch um den direkten Klassenerhalt kämpfenden Gäste spielten frech nach vorne und hatten bereits nach zwei Minuten den ersten Torabschluss zu verzeichnen.

Nicolai Estermanns Distanzschuss landete zwei Minuten später auf dem Tordach. Die komplett umgestellte Sportbund Defensive, Dominik Reichmacher, Benedikt Mittermayr und Thomas Ofenmacher fehlten angeschlagen, musste sich erst noch finden.

Einen Ballverlust im Spielaufbau nutzten die Gäste eiskalt aus. Valton Avdullahi zog unaufhaltsam Richtung Tor und brachte den TuS Prien nach acht Minuten mit 1:0 (8.) in Führung.

Die Antwort der Grün-Weißen ließ nicht lange auf sich warten. Einen langen Einwurf von Carlos Kurzer nickte Luis Berkermann vier Minuten später zum 1:1 (12.) ein. Das Team von Trainer Patrick Zimpfer war nun hellwach und hatte mehr vom Spiel. Omer Jahic (21.) und Carlos Kurzer (25.) verpassten die Führung knapp.

Mitten in die Drangphase hatte Valton Avdullahi nach Balleroberung in der Sportbund Spielhälfte die Chance zur abermaligen Gästeführung. Torwart Johannes Deckert versuchte den Ball außerhalb des Strafraums per Fuß zu klären. Der Ball landete nach Pressschlag wieder bei Avdullahi, der überhastet aus zwanzig Metern das leere Tor anvisierte. Zur großen Erleichterung der Grün-Weißen trudelte der Ball Zentimeter am Gehäuse vorbei. Zur Halbzeit blieb es beim 1:1. Ein Ergebnis, welches in den letzten drei Partien beider Teams am Ende zu Buche stand.

Mit einem Punkt wollte sich der TuS Prien nicht zufriedengeben und begann die zweite Hälfte wieder mit Offensivdrang. Avdullahi hatte in der 50. Minute nach einer Ecke die Chance, aus kurzer Distanz auf 2:1 zu stellen, schaufelte den Ball aber über das Tor.

Ein perfekt vorgetragener Konter im eigenen Stadion leitete die Führung des Sportbunds ein. Über Omer und Fikret Jahic kam der Ball zu Sanel Sehric, der den herauslaufenden Torwart Davor Subotic umkurvte. Anstatt aus sehr spitzem Winkel den Abschluss zu suchen, legte er uneigennützig für den mitgelaufenen Luis Berkermann auf. Berkermann verwandelte mit vollem Körpereinsatz zum 2:1 (62.), musste danach aber verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Dominik Mauceri erhielt nach einem Foulspiel im Mittelfeld eine zehnminütige Zeitstrafe. Eine sehr harte Entscheidung aus Sicht des Sportbunds, der die Unterzahl jedoch souverän überstand.

Sieben Minuten vor Spielende hatte Torjäger Fikret Jahic die Entscheidung auf dem Fuß. Sein Schuss bezwang Torwart Subotic, sprang vom Innenpfosten aber wieder zurück ins Spielfeld.

In der ersten Minute der Nachspielzeit musste Torwart Johannes Deckert nochmals sein ganzes Können zeigen und einen Distanzschuss, um den Pfosten lenken. Die fast neunminütige Nachspielzeit überstand der Sportbund nach einer gelb-roten Karte gegen Omer Jahic in Unterzahl.

Mit dem elften Heimsieg der Saison öffnet das Team von Trainer Patrick Zimpfer die Tür zur Bezirksliga einen ganz großen Spalt.

Das Josef-März-Stadion ist in dieser Spielzeit zur fast uneinnehmbaren Festung geworden. Zumindest die Meisterschaft in der Heimtabelle ist den Grün-Weißen nicht mehr zu nehmen. Die vier noch benötigten Punkte zur Meisterschaft will man in den nächsten beiden Spielen einfahren. Im günstigsten Fall könnte schon man am kommenden Wochenende den Titel feiern. Ein Derbysieg in Westerndorf oder ein Unentschieden bei einer gleichzeitigen Niederlage des TSV Emmering vorausgesetzt. Allerdings wie der FC Bayern nur auf der Couch von zu Hause aus und nicht direkt nach Schlusspfiff, denn der Sportbund ist Freitag Abend beim SV Westerndorf zu Gast. Der TSV Emmering gastiert erst am Samstag beim TuS Prien.