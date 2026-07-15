Luis Bachmann auch 2026/27 dabei

– Foto: Startphoto/TSV Weilimdorf

Luis Bachmann geht auch in der kommenden Saison für den TSV Weilimdorf an den Start. Der 22-Jährige gehört längst zum Inventar: Bevor seine Zeit als Spieler im Oktober 2020 begann, war er bereits als Betreuer Teil des Teams – unter anderem bei der ersten Deutschen Meisterschaft des Vereins.

Luis Bachmann: „Der TSV Weilimdorf ist Familie, und ich bin stolz und glücklich, ein Teil davon zu sein. Ich bin extrem motiviert und freue mich auf die kommende Saison mit dem Team und den Zuschauern. Wir sind bereit!“