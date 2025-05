Luhe-Wildenau wieder Zweiter – Parsberg enttäuscht & relegiert

Zwei klare Auswärtssiege brachte der Sonntagnachmittag in der Landesliga Mitte zum Vorschein. Im Rennen um Platz 2 konnte der SC Luhe-Wildenau nachziehen. Trotz einer müden ersten Halbzeit gewannen die Urban-Schützlinge gegen einen äußerst harmlosen FC Kosova Regensburg – er hatte den Klassenerhalt schon vor dem Spiel in der Tasche – verdient mit 3:0. Dadurch ziehen die Nordoberpfälzer wieder am punktgleichen SV Schwandorf-Ettmannsdorf vorbei auf Rang 2. Im Abstiegskampf ist eine Entscheidung gefallen: Der TV Parsberg setzte sein Heimspiel gegen den ASV Burglengenfeld mit 0:3 in den Sand und geht damit sicher in die Abstiegs-Relegation.



Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Wir waren anfangs nicht so schlecht im Spiel, haben jedoch bereits in der ersten Halbzeit zu viel zugelassen. In der zweiten Hälfte und nach dem schnellen 0:2 sind wir aus dem Konzept geraten und konnten dem Gegner keine Paroli mehr bieten. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg für Luhe-Wildenau.“



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Am Anfang war es eine zähe Geschichte. Wir sind schwer reingekommen, hatten zwar ein, zwei (Halb-)Chancen, aber nichts wirklich Zwingendes. Der Dosenöffner war der Sonntagsschuss von Felix Diermeier, welcher uns brutal gut getan hat. Über die 90 Minuten haben wir nicht viel zugelassen bis auf einen gefährlichen Kopfball. Zum Schluss haben wir das Spiel verdient gewonnen, wenngleich die erste Halbzeit zähe Kost war. In der zweiten wurde es besser.“









Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Leider waren wir heute von Spielbeginn an sowohl körperlich als auch läuferisch nicht in der Lage, mit der Art und Weise wie Burglengenfeld spielt mitzuhalten. Der Gast konnte nach Belieben das Tempo des Spiels vorgeben und machte zu den richtigen Zeitpunkten die Tore. Geschenke in Form von Ballverlusten im letzten Drittel des Gegners konnte wir heute nicht für uns nutzen, und so gehen wir mit einer verdienten Niederlage ins letzte Spiel der Saison und somit in die Vorbereitung auf die Relegation.“



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Das war heute eine einseitige Sache. Bis auf zwei Aktionen in der ersten Halbzeit, wo wir den Gegner zum Toreschießen eingeladen haben, haben wir fast gar nichts zugelassen. Nach vorne waren wir stets gefährlich. Vor allem die ersten 30 bis 40 Minuten haben wir hervorragend gespielt; das war alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Für mich war es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft – auch wenn wir nach 65 Minuten zwei Gänge zurückgeschaltet haben – und auf der Welle wollen wir weiter reiten. Ein sehr verdienter Sieg.“