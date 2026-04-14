Luhe-Wildenau verstärkt sich mit Julius Richter

Abteilungsleiter Armin Goschler (rechts) präsentiert Sommerneuzugang Julias Richter. – Foto: SC Luhe-Wildenau

Richter führt die Eschenbacher Mannschaft in der Kreisliga Nord aktuell als Kapitän aufs Feld. „Julius hat kürzlich eine Weiterbildung abgeschlossen und möchte nun auch sportlich den nächsten Schritt gehen und sich beim SC höherklassig beweisen“, teilt sein neuer Verein mit. Der 23-Jährige wurde in der Jugend – wie viele Wildenauer Spieler auch – von der SpVgg SV Weiden ausgebildet. Unter anderem spielte er dort mit seinen künftigen Teamkollegen Johannes und Sebastian Gradl zusammen. Ab der U19 kickte Richter wieder für seinen Stammverein SC Eschenbach, bei dem er dann auf Anhieb zum Stammspieler in der ersten Mannschaft reifte. Vor zwei Jahren feierte man den Aufstieg in die Kreisliga, wo der SCE aktuell um den Klassenerhalt kämpft. Es droht die Abstiegs-Relegation. Auf Richters persönlichem Konto stehen sieben Tore und vier Assists in 21 Saisonspielen. Letzte Saison markierte er 16 Scorerpunkte (10/6), davor wiederum 25 (16/9). Künftig möchte er sich beim SC Luhe-Wildenau beweisen und bestenfalls den Sprung in die Landesliga schaffen.



Für die Wildenauer geht es bereits am morgigen Mittwoch wieder um Punkte. Das Lokalderby beim SV Etzenricht wird nachgeholt. „Ich habe großen Respekt davor, wie Etzenricht in den letzten Wochen kontinuierlich gepunktet hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass uns am Mittwoch in Etzenricht ein heißer Derby-Fight erwartet, da Etzenricht mit Sicherheit alles dafür tun wird um zu punkten. Wenn wir hier nicht von Anfang an dagegenhalten, wird es für uns dort nichts zu holen geben. Für uns heißt es das Spiel gegen Lam abzuhaken und die neue Herausforderung anzunehmen“, blickt SC-Spielertrainer Benjamin Urban auf das Match.