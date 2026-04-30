Luhe-Wildenau verpflichtet weiteres Nachwuchstalent

Julian Lehnert will seine ersten Schritte im Herrenbereich beim SC Luhe-Wildenau gehen. – Foto: Verein

Ausgebildet wurde Lehnert, der im Juni 18 Jahre alt wird, bei der SpVgg SV Weiden sowie beim FC Weiden-Ost. Unter anderem sammelte er Einsätze in der U15-Bayernliga und U19-Landesliga. Beim SC Luhe-Wildenau möchte sich der ehrgeizige Mittelfeldspieler erstmals im Herrenbereich versuchen. Eine besondere Verbindung zum Sportclub gibt es ebenfalls: Sein Vater Andreas Lehnert trug in der Vergangenheit bereits das schwarz-rote Trikot. Darüber hinaus hatte Stefan Grünauer, Co-Trainer beim Landesligisten, seinen künftigen Schützling bereits im Nachwuchs der SpVgg SV Weiden unter seiner Fuchtel. Abzuwarten bleibt natürlich, ob Lehnert auf Anhieb den Sprung in die Landesliga-Truppe schaffen wird, oder ob er sich erst einmal Sporen in der zweiten Mannschaft verdienen wird. Nach Julias Richter (SC Eschenbach), Arian Miftaraj (ASV Cham U19) und Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden U19) ist der Youngster der vierte Sommer-Neuzugang beim SC.



Am drittletzten Spieltag dieser Landesliga-Saison reisen die Mannen um den weiterhin verletzten Spielertrainer Benjamin Urban an die österreichische Grenze. Gegner am kommenden Samstag ist die DJK Vornbach. Urban blickt der Partie so entgegen: „Mit Vornbach treffen wir auf einen Aufsteiger, der eine richtig gute erste Landesliga-Saison spielt und über ein spielstarkes Kollektiv verfügt. Das wird eine richtig knifflige Aufgabe für uns. Wir wollen versuchen, den Schwung der zweiten Halbzeit gegen Seebach mit nach Vornbach zu nehmen und dort punkten.“ Personell wird Verteidiger Daniel Ettl am Wochenende fehlen. Ansonsten bleibt alles wie gehabt.