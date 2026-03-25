 2026-03-13T07:45:35.464Z

Transfers

Luhe-Wildenau verpflichtet Talent und verliert Hiltl

Die Nordoberpfälzer holen den U19-Kapitän des ASV Cham, müssen jedoch ihren Stamm-Innenverteidiger ziehen lassen

von Florian Würthele · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser
Neuzugang Arian Miftaraj (Zweiter von rechts) bei der Vertragsunterschrift im Sportheim des SC Luhe-Wildenau.
Neuzugang Arian Miftaraj (Zweiter von rechts) bei der Vertragsunterschrift im Sportheim des SC Luhe-Wildenau. – Foto: Armin Goschler

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Maximilian Hiltl
Maximilian Hiltl
Arian Miftaraj
Arian Miftaraj

Der SC Luhe-Wildenau, Fünfter der Landesliga Mitte, geht am Mittwoch mit zwei interessanten Personalien für die kommende Spielzeit an die Öffentlichkeit. Einem talentierten Neuzugang steht ein schmerzhafter Weggang gegenüber.

Ab Sommer wird Arian Miftaraj neu im Aufgebot des amtierenden Landesliga-Vizemeisters stehen. Der 18-Jährige wechselt vom ASV Cham (U19-Bayernliga) nach Oberwildenau. Die Chamer führt er aktuell als Mannschaftskapitän aufs Feld. Als Aufsteiger steht seine Mannschaft auf einem sehr guten vierten Platz. „Arian kommt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und wurde in Raigering und Cham ausgebildet. Er ist defensiv flexibel einsetzbar, fühlt sich aber vor allem in der Innenverteidigung zuhause“, teilt der SC Luhe-Wildenau auf seinen sozialen Kanälen mit.

Miftaraj soll die Lücke stopfen, die sich durch den Sommer-Abgang eines Verteidigers auftun wird. Maximilian Hiltl hat den Verantwortlichen des Sportclubs mitgeteilt, dass er sich zur neuen Saison umorientieren und deshalb den Verein verlassen wird. Für die Nordoberpfälzer eine bittere Nachricht, denn der 24-jährige Innenverteidiger hat sich seit seinem Wechsel von der SV Grafenwöhr im Sommer 2024 prächtig entwickelt und mittlerweile 48 Landesligaspiele im SC-Trikot bestritten. „Obwohl man mit Max für die nächste Landesliga-Saison geplant hat, hat er sich für diesen Schritt entschieden. Wir danken ihm schon jetzt für seinen Einsatz im schwarz-roten Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, schreiben die Wildenauer dazu.

Im Ligabetrieb geht es für Bezdicka, Meckl & Co. am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Kosova Regensburg weiter. Den Schwung aus dem gestrigen 6:2-Pokaltriumph über den SV Schwandorf-Ettmannsdorf will die Mannschaft von Trainer Benjamin Urban mitnehmen. Gerade die Effizienz mit den Torchancen war hervorzuheben.