Luhe-Wildenau verpflichtet Talent und verliert Hiltl

Neuzugang Arian Miftaraj (Zweiter von rechts) bei der Vertragsunterschrift im Sportheim des SC Luhe-Wildenau. – Foto: Armin Goschler

Ab Sommer wird Arian Miftaraj neu im Aufgebot des amtierenden Landesliga-Vizemeisters stehen. Der 18-Jährige wechselt vom ASV Cham (U19-Bayernliga) nach Oberwildenau. Die Chamer führt er aktuell als Mannschaftskapitän aufs Feld. Als Aufsteiger steht seine Mannschaft auf einem sehr guten vierten Platz. „Arian kommt aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und wurde in Raigering und Cham ausgebildet. Er ist defensiv flexibel einsetzbar, fühlt sich aber vor allem in der Innenverteidigung zuhause“, teilt der SC Luhe-Wildenau auf seinen sozialen Kanälen mit.



Miftaraj soll die Lücke stopfen, die sich durch den Sommer-Abgang eines Verteidigers auftun wird. Maximilian Hiltl hat den Verantwortlichen des Sportclubs mitgeteilt, dass er sich zur neuen Saison umorientieren und deshalb den Verein verlassen wird. Für die Nordoberpfälzer eine bittere Nachricht, denn der 24-jährige Innenverteidiger hat sich seit seinem Wechsel von der SV Grafenwöhr im Sommer 2024 prächtig entwickelt und mittlerweile 48 Landesligaspiele im SC-Trikot bestritten. „Obwohl man mit Max für die nächste Landesliga-Saison geplant hat, hat er sich für diesen Schritt entschieden. Wir danken ihm schon jetzt für seinen Einsatz im schwarz-roten Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, schreiben die Wildenauer dazu.



