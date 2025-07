Luhe-Wildenau überrascht: Max Baierl sagt Servus

„Der SC Luhe-Wildenau respektiert diese Entscheidung und bedankt sich für die geleistete Zeit und den Einsatz. Wir wünschen Max Baierl für seine sportliche Zukunft alles Gute“, heißt es in der kurzen Personalmeldung.



Die Verantwortlichen um Teammanager Markus Hofbauer zeigen sich auf FuPa-Anfrage überrascht über Baierls Entschluss, den Verein zu verlassen: „Das war nicht geplant“, so Hofbauer, der berichtet, dass sich das Trainerteam vor dem Landesliga-Auftaktspiel in Bad Kötzting für Daniel Hartnegg als Nummer 1 ausgesprochen habe. „Daniel hat seine Sache in den letzten Spielen gut gemacht und sich in der Vorbereitung als Mehrwert für die Mannschaft dargestellt.“ Eine Rote Karte im letzten Vorbereitungsspiel gegen den ASV Cham (0:6) hat keine Auswirkungen auf den Punktspielbetrieb, der 31-Jährige ist ganz normal spielberechtigt.



Wird der SC Luhe-Wildenau nun personell reagieren auf der Torhüterposition?„Mal schauen, was sich ergibt und was möglich ist. Natürlich sind wir mit Spielern in Kontakt“, antwortet Hofbauer.



Derweil gibt Max Baierl an, dass er an sich offen sei für einen Wechsel im Regensburger Raum. „Es muss halt passen.“ Der Student aus Vohenstrauß hat eine Wohnung in Regensburg und hat nun bis Ende August Zeit, als Vertragsspieler bei einem neuen Klub unterzukommen. Seine bisherige Mannschaft startet an diesem Mittwoch, 23. Juli, mit einem Auswärtsmatch beim 1. FC Bad Kötzting in die neue Landesliga-Saison. Dann allerdings ohne den Stammkeeper der abgelaufenen Saison.