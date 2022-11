Luhe-Wildenau überragt, ein Ex-Landesligist enttäuscht Die Tops & Flops der Bezirksliga Nord: FuPa wirft einen Blick auf die bisherige Spielzeit

Wetterkapriolen und schlechte Plätze machten auch den Mannschaften der Bezirksliga Nord zu schaffen. An den vergangenen beiden Wochenenden konnte überhaupt nur ein (Nachhol-)Spiel noch ausgetragen werden. Jetzt ist endgültig Winterpause. Ein Grund zurückzublicken auf das bisherige Geschehen in einer Liga, die Oberpfalz-weit manchmal etwas unter dem Radar läuft...

Allein, dass in jeder genannten Statistik vorne liegen, lässt wenig Zweifel daran, dass die Kicker aus dem südlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab eine tolle Saison spielen. 41 Punkte, erst eine Saisonniederlage (12/5/1) sowie der beste Sturm und die beste Verteidigung unterstreichen das. Die Truppe des im Sommer installierten Trainerduos Klaus Moucha / Benjamin Urban beeindruckte mit Spielwitz und Konstanz. Drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Schlicht – bei noch einem zu absolvierenden Spiel mehr – bedeuten eine gute Ausgangsposition für den Tabellenführer. Gelingt schlussendlich der große Coup in Form des Aufstieges in die Landesliga?

Der SC Luhe-Wildenau begeistert mit guten fußballerischen Leistungen, welche auch von den Fans entsprechend gewürdigt werden. Im Schnitt pilgerten stattliche 323 Zuschauer zu den Heimspielen im Michael-Höhbauer-Stadion. Macht – wie schon in der Vorsaison – Platz 1 im Zuschauerranking für Luhe! Gefolgt vom TSV Detag Wernberg (267) und Aufsteiger FC Untertraubenbach (233). Insgesamt wohnten bislang durchschnittlich 190 Schaulustige den Spielen der Bezirksliga Nord bei, und damit genau so viele wie vergangene Saison. Auch die Letzten der Zuschauer-Tabelle aus Vohenstrauß und Schwarzhofen (je 136) erfahren noch einen durchaus ordentlichen Zuspruch.

Der Neuling ist eine absolute Bereicherung für die Bezirksliga Nord. Denn der ehemalige Fünftligist konnte die Aufstiegseuphorie mit in die neue Saison nehmen und rockt die Liga! Erst vor wenigen Wochen konnte man dem Spitzenreiter aus Luhe einen Punkt abtrotzen. Sicherlich spielt auch die Verpflichtung des höherklassig erfahrenen Mario Zitzmann (31, zuvor Ammerthal) als Spielertrainer eine wichtige Rolle. Für Zitzmann ist es die erste Trainerstation – die bisher erfolgreich läuft. Im neuen Jahr will der Tabellenvierte weiterhin für Furore sorgen.

Flops

SV Etzenricht

Sicherlich hätte man sich beim langjährigen Landesligisten mehr erhofft, als auf Platz 11 zu überwintern. Die Leistungen und Ergebnisse des Vorjahresvierten waren insgesamt nicht konstant genug (7/3/8). Es droht die schlechteste Saison des neuen Jahrtausends zu werden. Im neuen Jahr möchten die von Andreas Wendl und „Co“ Klaus Herrmann gecoachten Etzenricht im engen Tabellenmittelfeld zumindest noch die ein oder andere Platzierung gutmachen.

SG Chambtal

Über die Umgliederung in den „Norden“ waren die drei Vertreter aus dem Landkreis Cham vor dem Saisonstart nicht happy. Aus diesem Trio war der SG Chambtal wohl am meisten zuzutrauen, zumal sie die Vorsaison in der Bezirksliga Süd auf einem guten vierten Platz abschloss und ihr Kader nicht an Qualität einbüßte. Ernüchternd ist die Bilanz zum Winter. Auf dem ersten Direktabstiegsplatz 14 stehend (15 Punkte), gelangen den Serves, Buchers und Co. erst vier Saisonsiege. Statt vorne mitzuspielen, geht es voll gegen den Abstieg. Chams Kreisliga-Aufsteiger FC Untertraubenbach schwebt als Schlusslicht (12) sogar noch mehr in Abstiegsgefahr.