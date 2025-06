Luhe-Wildenau stellt die nächsten Neuzugänge vor

„Recht viel später hätten wir nicht starten können“, sagt Spielertrainer Benjamin Urban hinsichtlich des Zeitpunkts des Vorbereitungsstarts. Am heutigen Mittwochabend galoppieren Urbans Spieler vom SC Luhe-Wildenau los. Viereinhalb Wochen später, am Wochenende des 19./20. Juli, startet auch schon die Punkterunde in der Landesliga Mitte. Der heutigen Trainingsauftakt ist auch verbunden mit der offiziellen Vorstellung der neuen Spieler. Und es hat sich einiges getan in Oberwildenau – sowohl bei der ersten als auch der zweiten Mannschaft. Sechs weitere Neuzugänge trägt der Verein am Mittwochvormittag an die Öffentlichkeit.

Mit Alioune Fall, Julian Kiener und Odijoni Anushervoni hatte der SC bereits drei Neuverpflichtungen von der SpVgg SV Weiden publiziert. Ein weiterer kommt jetzt dazu. Caner Gümüsbas wechselt aus der U19 der Wasswerkler zu Luhe-Wildenau und ist dort als Verstärkung für den Abwehrverbund vorgesehen. „Mit seinen 17 Jahren bringt er viel Potenzial mit und wird in der Ersten Mannschaft auflaufen“, teilt sein neuer Verein auf den sozialen Kanälen mit.



Sechster Neuzugang fürs Wildenauer Landesligateam ist Torsten Hofbauer. Der junge Offensivspieler ist vor wenigen Tagen aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt „und ist ein echtes Multitalent. Er wurde uns über einen Trainer aus Passau empfohlen, der in den 90ern gegen uns spielte. Torsten wird uns als Angreifer unterstützen.“ In der Vergangenheit kickte Hofbauer ebenfalls im Nachwuchs der SpVgg aus Weiden.



Auch bei der zweiten Mannschaft, die in die Kreisliga aufgestiegen ist, dreht sich das Personal-Karussell. Vier weitere Neuzugänge sind nun spruchreif. Und zwar die Abwehrspieler Fabian Hofmann (22, vom SV Kohlberg) und Dennis Degel (30, vom VfR Steinbach) – er ist als Polizist in Nabburg stationiert und kommt per Zweitspielrecht – sowie die Mittelfeldakteure Robert Drechsler (22, VfB Rothenstadt) und Bastian Ott (18, vom TSV Neudorf). Letztgenannter „wird nach einer langen Kreuzbandverletzung in der U19 aufgebaut und später in die Zweite Mannschaft wechseln“, heißt es.