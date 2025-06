Luhe-Wildenau stellt die ersten Neuzugänge vor

Dass sich Xavier Siemski den Nordoberpfälzern anschließt, steht schon länger fest. Der 20-jährige Angreifer kommt von der SV Grafenwöhr aus der Bezirksliga Nord. Dort steuerte er in der abgelaufenen Saison acht Tore in 13 Spielen bei. Siemski wurde bei der SpVgg SV Weiden ausgebildet, geht nun den nächsten Schritt in seiner Karriere und erhält bei Luhe-Wildenau die Nummer 9. „Mit seiner dynamischen Spielweise wird er eine wertvolle Ergänzung für unser Angriffsspiel sein“, ist sein neuer Klub überzeugt.



Alioune Fall weißt Parallelen zu Siemski auf. Auch der 18-Jährige ist ein talentierter Angreifer, der die Jugendausbildung der SpVgg SV Weiden genoss. Bei den Wasserwerklern gehörte er bis dato der Landesliga-U19 an. Vier Tore gelangen ihm in 14 Saisonspielen. „Mit seiner Schnelligkeit und seiner Spielintelligenz wird er sicherlich für viele gefährliche Momente im Angriff sorgen“, freuen sich die Wildenauer Verantwortlichen. Fall erhält die für einen Stürmer untypische Rückennummer 2.



Auch auf der Abgangsseite hat sich das ein oder andere getan beim Sportclub. Vom Bestandskader des Landesliga-Aufgebots steht ein Spieler-Quintett nicht mehr zur Verfügung. Maximilian Prem hat sich dem Landesliga-Aufsteiger FC Tegernheim angeschlossen, Dominik Zawal ist zur SpVgg Trabitz gewechselt, Noah Hammer zur SpVgg Schirmitz. Außerdem wird Abwehrchef Daniel Ettl den Verein wegen eines Umzugs nach München verlassen – sein Pass bleibt allerdings weiterhin beim SC. Längst bekannt ist, dass Fabian Geitner den Schritt zur DJK Gebenbach in die Bayernliga wagt. „Wir danken allen für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen viel Erfolg und alles Gute für ihre neuen Herausforderungen“, schreibt der SC Luhe-Wildenau in den sozialen Medien.