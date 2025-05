David Bezdicka (rechts, hier eine Szene aus dem Hinspiel) und der SC Luhe-Wildenau treten auch nächste Saison in der Landesliga an. – Foto: Florian Würthele

Luhe-Wildenau muss den Traum von der Bayernliga begraben Relegation zur Bayernliga - 1. Runde - Rückspiel: Urban-Mannen beziehen in Neuried gehen Unterhachings U21 eine 0:2-Niederlage

Das war’s: Der SC Luhe-Wildenau muss den Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Bayernliga begraben. Nach dem torlosen Hinspiel setzte es für die Nordoberpfälzer am frühen Samstagabend im Relegations-Rückspiel bei der U21 der SpVgg Unterhaching eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Die Hachinger Youngster bleiben im Rennen und kämpfen nächste Woche in der zweiten Runde um den Bayernliga-Erhalt. Gegner ist die DJK Gebenbach.

Luhe-Wildenau schien sich viel vorgenommen zu haben, erwischte im Sportpark Neuried den besseren Start. Pech hatte der SC, dass Fabian Geitner das lange Toreck nur um Haaresbreite verfehlte (12.). In der Folge bekamen die Oberbayern das Spiel aber immer besser unter Kontrolle und kamen selbst zu ersten Gelegenheiten. In der 33. Minute ging Unterhaching schließlich auch in Führung. Das Rezept war einfach: Steckpass und Tor. Tim Hannemann blieb vor SC-Keeper Baierl cool. Von dem Rückschlag ließen sich die Gäste nicht unterkriegen, agierten bis zur Pause nun wieder giftiger und teilweise gedankenschneller als der Gegner. Allerdings spielte Wildenau die Chancen nicht clever und konsequent genug aus. Daniel Ettl fehlte bei einem Drehschuss die Präzision (37.), Felix Diermeiers Flanke senkte sich gefährlich, senkze aber erst hinter dem Tor herunter (43.).









Auch im zweiten Durchgang erwischten zunächst die Oberpfälzer den besseren Start. Sie drückten mutig aufs Gaspedal, wobei das für Haching auch Räume zum Kontern bot. David Bezdicka zwang SpVgg-Torwart Martini mit einem Volleyschuss zu einer Parade (50.). Auf der Gegenseite ging Torschütze Hannemann das nötige Zielwasser ab (61.). Fortan erspielten sich die Haching-Talente wieder mehr Ballbesitz, nahmen Luhe-Wildenau etwas den Wind aus den Segeln. Die eigenen Konter spielte man nicht gut genug zu Ende. Zwischendrin bekam der SC einen indirekten Freistoß wegen eines Rückpasses auf den Torwart zugesprochen, doch der Ball blieb in der Mauer hängen (68.). Die Entscheidung fiel schließlich in Minute 83, als Zimmerer im Wildenauer Strafraum zu Boden ging und U19-Mann Cornelius Pfeiffer das Elfmeter-Geschenk dankend annahm. Fünf Minuten später wäre es beinahe nochmal spannend geworden, doch die Kugel sprang aus den nach einem Freistoß aus dem Gewühl heraus haarscharf am Hachinger Gehäuse vorbei. Es blieb beim 2:0 – Luhe-Wildenau bleibt Landesligist, darf sich aber für eine famose Spielzeit auf die Schulter klopfen.