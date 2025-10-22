Luhe-Wildenau II: Trainer Georg Ramsauer entlassen

„Als Teil des Trainerteams in der Meistersaison mit Sebastian Urban, fällt die Entscheidung zur Entlassung nicht leicht. Aber die Art und Weise sowie der ausbleibende Erfolg in den letzten Wochen, zwangen uns zu einem Gespräch mit dem Team und mit Georg“, so Goschler. Diese Aussprache brachte nun die Trennung von Georg Ramsauer als Ergebnis. „Es ist eine fast komplett neuformierte Truppe und als Aufsteiger in der Kreisliga Süd schon unter Druck“, so Goschler.



Drei Siege und drei Remis stehen sieben Niederlagen gegenüber. Das Ganze bei 19:29 Toren. Mit Abschluss der Vorrunde rangiert der SC Luhe-Wildenau II nur einen Platz vor der Relegationszone. „Die Mannschaft ist nun in der Pflicht, eine keineswegs verkorkste Vorrunde in einen positiven Abschluss umzuwandeln.“ Das Trainergespann des Landesligateams um Stefan Grünauer, Bennjamin Urban und Tormann-Trainer Roland Frischholz übernehmen das Training und Coaching für die nächsten Tage. Auch Teammanager Markus Hofbauer wird nah ans Team heranrücken.



„Der Verein bedankt sich für die geleistete Arbeit von Georg Ramsauer, der als Nachfolger von Sebastian Urban das Team in die richtige Richtung lenken wollte“, erklären die Verantwortlichen abschließend. Bei der Trainersuche wird es keinen Schnellschuss geben: „Die Suche für die vakante Position auf dem Trainerstuhl gehen wir ruhig und besonnen an. Die Mannschaft ist jung, hat Potential und hat gezeigt was möglich ist. Das Minimalziel 'über dem Strich' zu landen, ist absolut möglich. Daran gilt es weiter zu arbeiten“, betont Spartenleiter Armin Goschler.