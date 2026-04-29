Luhe-Wildenau holt Talent von der SpVgg SV Weiden

Paul Fenzl bei seiner Vertragsunterzeichnung im Sportheim in Oberwildenau. – Foto: SC Luhe-Wildenau

Für den SC Luhe-Wildenau geht es im Saisonendspurt der Landesliga Mitte nur noch um die goldene Ananas. Schon länger steht fest, dass der Zug Richtung Aufstiegsränge für den amtierenden Vizemeister abgefahren ist. An den letzten drei Spieltagen könnte der Tabellensiebte zumindest noch einen oder zwei Tabellenplätze nach oben kraxeln. Unterdessen verkündet der Sportclub den nächsten Neuzugang für die kommende Saison. Wieder einmal hat man bei der benachbarten SpVgg SV Weiden zugeschlagen. Aus deren U19-Mannschaft wechselt mit Paul Fenzl ein weiteres vielversprechendes Talent zu den Schwarz-Roten.

Bei den Weidenern konnte der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler in der laufenden und der vergangenen Saison in der U19-Landesliga mit starken Leistungen überzeugen. Aktuell steht er bei sechs Toren und zwei Assists in 21 Saisoneinsätzen. Bereits mit ganz jungen Jahren ging Fenzl den Schritt ins NZL der SpVgg SV Weiden. Den Bayernliga-Klub verlässt er nun Richtung Oberwildenau. Dort wird er künftig mit seinem Bruder Josef Fenzl in einer Mannschaft zusammenspielen. „Paul ist beidfüßig, spielstark und bringt viel Übersicht im Zentrum mit. Zudem stammt er aus einer echten fußballbegeisterten Familie – und ist der Bruder unseres Spielers Josef Fenzl. Paul kommt aus Mantel und möchte bei uns die ersten Schritt im Herrenbereich gehen“, teilt der SC Luhe-Wildenau über seine sozialen Kanäle zu dem Neuzugang mit.



Der Kader der Nordoberpfälzer für die neue Landesliga-Saison nimmt damit immer konkreter Züge an. Längst wurden zahlreiche Vertragsverlängerungen fixiert. Unter anderem die Ausnahmestürmer David Bezdicka und Nico Argauer konnten weiter gebunden werden. Als Neuzugänge wurden bislang Julias Richter (SC Eschenbach) und Arian Miftaraj (ASV Cham U19) vorgestellt. Paul Fenzl ist also das dritte neue Gesicht.