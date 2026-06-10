Luhe-Wildenau holt Abwehrtalent aus Ettmannsdorf

Siebter Sommerneuzugang beim Landesligisten SC Luhe-Wildenau: Lukas Dirnberger. – Foto: Verein

Dirnberger, Schüler aus Nittenau, wurde beim ASV Cham sowie beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf ausgebildet. In der U15 spielte er mit Cham in der Regionalliga und sammelte somit früh Erfahrungen auf hohem Niveau. Durchaus bemerkenswert: Bereits in seinem zweiten A-Jugend-Jahr kam Dirnberger auf 14 Einsätze für die Landesliga-Herrenmannschaft des SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Dabei stand er zehn Mal in der Startelf. Dadurch konnte er sich frühzeitig im Herrenbereich beweisen. „Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Defensivstärke und seinem Entwicklungspotenzial soll Lukas die Defensive unserer Landesliga-Mannschaft verstärken“, teilt der SC Luhe-Wildenau mit. „Ein Dank gilt dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf wegen der unkomplizierten Abwicklung des Wechsels“, ergänzt Teammanager Markus Hofbauer.



Ferner informiert der Verein darüber, dass die Kaderplanung für die kommende Landesliga-Saison mit der Verpflichtung Dirnbergers abgeschlossen sei. Als weitere Neuzugänge für die „Erste“ wurden zuvor Arian Miftaraj (ASV Cham U19), Julius Richter (SC Eschenbach), Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden U19), Julian Lehnert (FC Weiden-Ost U19), Maximilian Bauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf) und Matthew Carswell (FC Amberg) vorgestellt. Die offizielle Saisoneröffnung findet am Freitag, 19. Juni, im Michael-Höhbauer-Stadion statt. In diesem Rahmen werden auch die Neuzugänge der beiden Herrenmannschaften vorgestellt. Zuvor freuen sich alle beim SC Luhe-Wildenau auf das große Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen am kommenden Wochenende des 12. bis 14. Juni.