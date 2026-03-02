Luhe-Wildenau, Haselmühl und Köfering unter dem Strich

Kann Schlußlicht SV Köfering (helles Trikot) erst einmal noch den Kopf aus der Schlinge ziehen und in der Restrückrunde zumindest die Relegation noch erreichen? – Foto: Richard Weigert

Im letzten Teil unseres Rückblicks auf den ersten Saisonabschnitt der Kreisliga Süd beschäftigen wir uns mit den drei Teams, die sorgenbepackt in die Winterpause gehen mussten, da sie auf den Rängen 12 bis 14 um den Ligaerhalt bangen. Die so genannte "Rote Laterne" musste der SV Köfering (14./7) an seinen Christbaum hängen, bei schon zehn Punkten Rückstand zum "rettenden Ufer" wird man sich im Ortsteil von Kümmersbruck wohl damit auseinandersetzen, dass der Klassenerhalt ohne den Umweg der Relegation nicht mehr realistisch erscheint. Da der Weg zum "Schleudersitzrang 13" - diesen besetzt der Lokalrivale ASV Haselmühl (13./11) - jedoch nur vier Zähler lang ist, liegt er quasi in greifbarer Nähe.

Haselmühl also auf der 13, der Keil zum ersten Nichtabstiegsplatz (TuS WE Hirschau) ist sechs Punkte dick, die Hoffnung, diesen noch zu "erhaschen" lebt genauso, wie beim Aufsteiger SC Luhe-Wildenau II (12./15), den nur zwei Zähler vom sicheren Untergrund trennen. Ebenso wie in den Höhen des Klassements, darf man gespannt sein, wer mit Beginn der Restrückrunde das Gaspedal so durchdrücken kann, um letztlich seine Ziele noch zu erreichen.

Um nun auch eine Etage höher auch immer wieder einmal feiern zu können, wolle man sich gut aufstellen für die Kreisliga, dazu gehöre, dass man auch für Verstärkungen sorge, hieß es aus den Reihen des SC. Ein eigenständiger 20-Mann-Kader sollte das Ziel sein, auch um personelle Probleme wie in der Meister-Saison auszuschliessen. Die Hauptsache wäre, am Ende die Liga zu halten. Zum Ende der vergangenen Saison wies die Landesligareserve eine beeindruckende Bilanz vor und hatte sich die Meisterschaft mehr als verdient: 20 Siege, 4 Unentschieden und nur 2 Niederlagen sprachen für sich.

Sonntag, 13. April 2025, 16.51 Uhr, Schlusspfiff in der Kreisklassenpartie zwischen der SG Plößberg/Schönkirch II und dem Tabellenführer SC Luhe-Wildenau II. Nach einer 2:0-Führung musste sich der souveräne Ligaprimus mit einem 2:2 zufrieden geben, es herrschte schon ein wenig Enttäuschung, denn man war eigentlich angetreten, um nach einer beeindruckend absolvierten Spielzeit vorzeitig den Deckel auf die Meisterschaft zu legen. Da sich Verfolger FC Weiden-Ost II aber gegen die DJK Neustadt nach einer 2:0-Führung doch noch die Butter vom Brot nehmen ließ und am Ende ein bittere 2:4-Heimniederlage einstecken musste, knallten dann doch noch die Sektkorken bei den Oberwildenauern.

Während der Sommerpause vor der aktuell pausierenden Saison tat sich nun einiges bei der Oberwildenauer Zweitvertretung, verliessen die Mannschaft von Trainerroutinier „Girgl“ Ramsauer - er sollte fortan nun alleine als Chefcoach fungierten - doch neun Spieler, während die Verantwortlichen allerdings im Gegenzug die gleiche Anzahl an neuen Gesichtern präsentieren konnten. Wie es sich - zumeist - für einen Aufsteiger ziemt, sollte auch beim Ost-Kreisklassenmeister das Erreichen des Klassenerhalts oberste Priorität geniessen.

Der Start in neuer Umgebung verlief ordentlich, ein Heimsieg zum Auftakt danach ein Remis in der Fremde, damit konnte man zufrieden sein. Danach entwickelten die Ergebnisse sich eher weniger erfreulich, zwei Niederlagen, ein Sieg, zwei Niederlagen, ein Sieg folgten, ehe man auf der Zielgeraden zum Vorrundenende in einen Negativstrudel geriet. Fünf Spiele ohne Sieg (0/2/3), die Abstiegszone rückte bedrohlich nahe. Die ausbleibenden Ergebnisse zogen nun Konsequenzen nach sich. Die Verantwortlichen des Sportclubs entbanden Georg Ramsauer von seinem Amt als Reserve-Trainer. "Die Art und Weise, sowie der ausbleibende Erfolg in den letzten Wochen, zwangen uns zu einem Gespräch mit dem Team und mit Georg“, so Sportlicher Leiter Armin Goschler im Oktober, die Trennung von Georg Ramsauer war das daraus entstehende Ergebnis. Drei Siege und drei Remis standen zum Rückrundenstart sieben Niederlagen gegenüber. Das Ganze bei 19:29 Toren. Der SC Luhe-Wildenau II rangierte nur einen Platz vor der Relegationszone.

Die sich auftuende Trainerfrage konnten die Verantwortlichen rasch klären. Nach nur einer Woche präsentierte man Dieter Scheler (53) als neuen Coach für die junge Truppe. Scheler trug selbst schon einmal das SC-Trikot, wirkte in der Vergangenheit als Co-Trainer seines Bruders Andreas bei der SpVgg Weiden und sammelte Trainererfahrung in der Kreisklasse und Kreisliga bei den Stationen VfB Mantel und DJK Ehenfeld. Zum Einstand verlor er mit seiner neuen Truppe wohl 2:3 gegen den SV Schmidmühlen, das überraschende 4:2 aber im finalen Spiel des Jahres bei der Spitzenmannschaft der DJK Ursensollen zeigte bereits, dass die neuen Impulse erste Früchte trugen.

Letztlich überwintert der SC auf einem der zwei Abstiegsrelegationsplätze. Wie Dieter Scheler nun in einem mit ihm geführten Interview erklärt, hat er in der aktuell laufenden Vorbereitung an Stellschrauben gedreht, wo es erforderlich war. Zudem wird er zusammen mit den Seinen alles dafür tun, damit die Landesligareserve auch in der nächsten Saison der Kreisliga angehört:

Dieter, kurzer Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf, ist man in Oberwildenau zufrieden?

Dieter Scheler (53): Schwierig zu sagen, da ich ja erst seit Ende Oktober als neuer Trainer installiert wurde. Ich denke aber, der SC hat sich etwas mehr erwartet. Die Leistungen waren zu schwankend und unter dem Strich fehlen einige Punkte.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Seit meiner Übernahme versuche ich natürlich, das Ruder herumzureissen. Ich hatte ja bis zur Pause nur zwei Spiele. Da war ein Aufwärtstrend erkennbar. Nach der Winterpause gilt es in allen Bereichen Vollgas zu geben, um das rettende Ufer zu erreichen.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf?

Wir werden versuchen, uns überall zu verbessern, um die nötigen Punkte zu holen.

Hat es personelle Veränderungen gegeben?

Ja, es hat einige Veränderungen im Kader gegeben, wir haben Abgänge und Zugänge gehabt.

Wann seid ihr in die Wintervorbereitung gestartet und wie sieht die in groben Zügen aus?

Anfang Februar haben wir die Vorbereitung aufgenommen. Es sind viele Einheiten geplant inclusive einem Trainingslager am Gardasee, um bestmöglich auf die Restrückrunde vorbereitet zu sein. Wir können und müssen uns in vielen Bereichen verbessern. In der Konstanz, im Umschaltspiel in beiden Richtungen und noch bei einigem mehr.

Wer überrascht dich positiv, wer negativ in der Liga?

Zu anderen Mannschaften möchte ich mich nicht äußern. Die Liga ist sehr ausgeglichen und es sind oft nur Kleinigkeiten, die es ausmachen.

Werdet ihr euer ausgegebenes Saisonziel erreichen?

Mein Ziel beziehungsweise natürlich unser Ziel ist es, am Ende über dem Strich zustehen. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen. Wir sind natürlich immer im Austausch.

Bleibst du über diese Saison hinaus Trainer bei der Landesligareserve?

Ja, ich habe verlängert.

ASV Haselmühl (13. Platz, 11 Punkte, 3-2-12, 23:56 Tore)

Kurzer Blick zurück: Eine schwierige zurückliegende Spielzeit beendete der ASV Haselmühl als Dreizehnter der Kreisliga Süd, musste also in die Relegation. Dort behielt die Elf aus dem Ortsteil von Kümmersbruck am 25. Mai letzten Jahres in Etzenricht gegen den SV Neusorg - Vizemeister Kreisklasse West - knapp mit 2:1 die Oberhand. Bei Dauerregen ging es in die Verlängerung, in der der klassenhöhere Verein nach 97 Minuten den Lucky Punch setzte und damit den Verbleich in der höchsten Liga des Kreises sicherte, der er ohne Unterbrechung seit 2015 angehört.

Bedingt durch die notwendigen „Überstunden“, war für die Mannschaft nur eine kurze Pause nach dem Saisonende möglich, ehe die Mannen um Kapitän Michael Dotzler voller Motivation in die Vorbereitung starteten. Verantwortlichen und Team war bewußt, dass die Kreisliga Süd weiter eine attraktive Liga sein würde, der Klassenerhalt wurde erneut als Saisonziel aufgerufen, zudem wünschte man sich, nach einer nervenaufreibenden letzten Spielzeit nicht gleich ab dem 1. Spieltag wieder unter Druck zu geraten. Vier Spieler hatten den ASV in der Sommerpause verlassen, zwei neue Gesichter konnte man präsentieren, dabei Matthias Kaminski, der zuvor die Bayernligareserve des DJK Ammerthal trainiert hatte und nun als neuer Co-Trainer von Chefcoach Dominik Schuster fungieren sollte.

Nach einer letztlich durchwachsenen Vorbereitung, geprägt von extremen Kaderschwankungen, reiste man zum Saisonstart zum Aufsteiger FC Weiden-Ost II, um mit vollem Einsatz gleich einmal zu punkten. Trainer und Spieler setzten auf eine starke Teamleistung und wollten alles daran setzen, die zu vergebenden drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Was folgte, war eine Demontage, denn der ASV setzte das Auftaktspiel mit 0:7 in den Sand. Die Hoffnung, sich dann in der Folgewoche zu rehabilitieren, endete erneut in einer Enttäuschung, denn auf eigenem Terrain musste man sich dem TuS Rosenberg mit 1:6 geschlagen geben. Und schon war die Gewissheit zurück, dass man erneut eine Saison spielen würde, in der es ums nackte Dasein in der Liga gehen würde. Vier weitere Einbußen in Folge bekräftigten diesen Eindruck, ehe ein Heimsieg gegen Hirschau endlich den Bock umstossen ließ.

War nun der Turnaround geschafft? Leider nicht, drei Mal nacheinander verließ man den Platz mit leeren Händen, trat im Tabellenkeller quasi auf der Stelle, ehe ein Remis in Edelsfeld und ein Heimsieg gegen Luhe-Wildenau II wieder Hoffnung auf eine Verbesserung der mißlichen Lage erzeugte. Auf der Zielgeraden zur Winterpause sorgten drei Niederlagen, ein 1:1 gegen Weiden-Ost und ein Auswärtsdreier in Vilseck zumindest dafür, nicht auf dem einzigen Direktabstiegsplatz ins neue Jahr gehen zu müssen.

Die Situation für den ASV vor dem Re-Start ist quasi genau die gleiche, wie in der letzten Spielzeit, auch da rangierte man zum Jahreswechsel auf Platz 13. Der Abstand zum rettenden Ufer war jedoch nicht so groß, wie in dieser Saison, da beträgt er immerhin sechs Zähler. Dennoch lebt in Haselmühl der Glaube daran, die Liga noch ohne Umwege zu halten, wie Coach Dominik Schuster im Interview mit FuPa erklärt:

Dominik, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, ich denke, ihr könnt nicht zufrieden sein?

Dominik Schuster (39): Zufrieden sind wir natürlich nicht. Wir hätten natürlich gerne mehr Punkte auf dem Konto, was grundsätzlich auch möglich gewesen wäre. Dass es schwer wird diese Saison, wussten wir aber schon im Vorfeld.

Was habt Ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen natürlich den Klassenerhalt schaffen, wenn möglich ohne Relegation.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Einen Neuzugang haben wir, große Veränderungen hat es also nicht gegeben.

Wann begann euere Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie sieht sie in groben Zügen aus?

Wir starteten am 6. Februar wieder offiziell am Platz, ab Januar haben wir uns aber schon im Fitnessstudio wieder fit gemacht für die Restrunde. Die Fitness der Mannschaft stand und steht klar im Vordergrund.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Wir machen zu viele einfache, aber auch gravierende Fehler, die uns immer wieder um Punkte bringen. Die müssen wir schleunigst abstellen, dann wäre schon mal ein wichtiger Schritt gemacht.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv hat sicherlich die DJK Ursensollen überrascht, die eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Negativ will ich hier niemanden erwähnen. Ich denke nicht, dass es dem Vorletzten der Liga zusteht, über einen anderen Verein etwas Negatives zu sagen.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wird man sehen. Klassenerhalt war das Ziel und der ist nach wie vor drin.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim ASV stehen?

Nach derzeitigem Stand, ja. Wie es nächste Saison aussieht, wird man dann sehen.

SV Köfering (14. Platz, 7 Punkte, 1-4-11, 17:50 Tore)

Zunächst ein kurzer Blick zurück: In einer vergangenen Saison - der dritten in der Kreisliga nach dem Aufstieg 2022 - mit vielen Aufs und Abs hatte das Trainerduo Christian Helleder (58) und Oliver Lassmann (57) im April 2025 Spielertrainer Dennis Kramer (33) abgelöst und fixierte mit dem SVK schließlich den Klassenerhalt - in der Endabrechnung rangierte man auf Platz 10.

Während der Sommerpause vor der laufenden Saison drehte sich das Personalkarussel in Köfering mehr, als bei allen anderen Vereinen im Starterfeld der Südstaffen. Sage und schreibe 17 neue Spieler präsentierte man für den Herrenbereich, wohingegen acht Spieler den SV Köfering verlassen hatten. „Wir sind sehr stolz, so viele neue Kicker in Köfering begrüßen und integrieren zu dürfen. Vor allem einige junge Spieler mit großem Potential, aber auch erfahrene Spieler haben den Weg zu uns gefunden. Damit können wir den Gesamtkader deutlich verjüngen, verbreitern und so für größeren Konkurrenzkampf sorgen", kommentierte Sportlicher Leiter Christopher Ernst den doch beeindruckenden Personalwechsel. Nach einer "dürftigen" (O-Ton Ernst) letzten Saison wolle man für die ein oder andere Überraschung sorgen und frühzeitig den Klassenerhalt sichern, so Ernst auf die Frage, welches Saisonziel man sich stecke.

Nun, ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass man zur Winterpause, ja sicherlich schon ein paar Wochen davor das Saisonziel gezwungenermaßen neu formulieren musste, die bisherige Bilanz ist noch mehr als "dürftig". Der SVK ziert das Tabellenende, nur ein Dreier und vier Unentschieden konnten bislang verbucht werden, das Damoklesschwert des Abstiegs schwebt drohend über den Grün-Weissen. Da das rettende Ufer - auf Platz 11 rangiert der TuS WE Hirschau - immerhin zehn Punkte entfernt liegt, wird man, ja muss man sich mit Beginn der Restrückrunde in erster Linie darauf konzentrieren, zumindest Relegationsplatz 13 - der Rückstand ist vier Zähler - noch zu erreichen, um sich nach vier Spielzeiten in der höchsten Liga des Kreises über den Weg von Entscheidungsspielen noch zu retten.

Coach Christian Helleder - er trägt nach dem Rücktritt von Kollege Oliver Lassmann im zurückliegenden Oktober alleine die Verantwortung im sportlichen Bereich - nimmt im mit FuPa geführten Interview kein Blatt vor dem Mund bei der Feststellung, was sich alles ändern muss, um dem Absturz in die Kreisklasse noch von der "Schippe" zu springen. Wie von ihm gewohnt, spricht er Klartext:

Christian, in Köfering wird man mit dem bisherigen Saisonverlauf sicherlich weniger einverstanden sein, oder?

Christian Helleder (58): Mit dem Saisonverlauf kann man natürlich keineswegs zufrieden sein. Der Tabellenstand sagt alles.

Welchen Plan habt ihr für die Restrückrunde?

In der Rückrunde muss sich einiges ändern, sonst wirst du die Liga so nicht halten können.

Hat sich dein Kader während der Winterpause verändert?

Ja, es gab personelle Veränderungen. Neue Spieler sind dazugekommen und einige aus der großen Anzahl der verletzten Spieler sind wieder in ins Training eingestiegen.

Wann hat euere Vorbereitung begonnen und wie sie die grob aus?

Trainingsstart war Anfang Februar, natürlich haben wir auch einige Vorbereitungsspiele geplant.

Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf?

Verbessern muss sich der Trainingsbesuch der Spieler. Zudem müssen wir am Spielerischen arbeiten und dabei die Defensive stärken, um die große Anzahl der Gegentore zu minimieren.

Welche Mannschaft aus der Kreisliga Süd hat deiner Meinung nach bislang positiv, welche negativ überrascht?

Positiv überrascht für mich das Team Königstein. Dass sich die anderen Mannschaften, welche sich im oberen Tabellendrittel befinden, dort platziert sind, war mir von vorneherein klar.

Werdet ihr euer formuliertes Saisonziel erreichen?

Unser Saisonziel, das Klassenerhalt heißt, werden wir nur erreichen, wenn einigen Spielern spätestens jetzt auch bewusst ist, was es geschlagen hat. Ansonsten wird es nicht reichen.

Bleibst du über diese Saison hinaus Trainer beim SVK?

Zur letzten Frage kann ich Stand jetzt noch nichts sagen.