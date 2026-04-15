Luhe-Wildenau feiert Derbysieg in Etzenricht Landesliga Mitte, Nachholspiel am Mittwoch: Youngster Gümüsbas und Torjäger Bezdicka schießen die Wildenauer zum Derby-Dreier von Sophia Waas / Florian Würthele · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

David Bezdicka (in Rot) und der SC Luhe-Wildenau entschieden ein umkämpftes Lokalderby für sich. – Foto: Dagmar Nachtigall

Im dritten Versuch konnte das nordoberpfälzer Derby in der Landesliga Mitte endlich über die Bühne gehen. Als strahlender Derbysieger ging am Mittwochabend der SC Luhe-Wildenau hervor. Die Elf um Spielercoach Benjamin Urban rang den SV Etzenricht auf dessen Gelände vor knapp 600 Zuschauern mit 2:0 (1:0) nieder. Aufgrund der ersten Halbzeit darf der Wildenauer Erfolg als verdient bezeichnet werden.



Die Gäste erlebten gegen die zuletzt fünfmal ungeschlagenen Etzenrichter einen Start nach Maß. Bereits in der dritten Minute brachte Youngster Caner Gümüsbas den Favoriten in Front. Nach dem frühen Führungstor hatte Luhe-Wildenau mehrere weitere hochkarätige Chancen, ließ diese aber liegen. Etzenricht operierte zunächst weitestgehend mit weiten Bällen und tat sich schwer, Tormöglichkeiten herauszuspielen. Der Sportclub war spielerisch deutlich überlegen und führte nach 45 Minuten verdientermaßen.



Nach dem Seitentausch konnten die Hausherren das Geschehen offener gestalten, ließen aber weiterhin die nötige Durchschlagskraft vorne drin vermissen. Stattdessen legte die Urban-Elf zur Stunden-Marke das 0:2 nach. Torjäger David Bezdicka war zur Stelle und markierte sein 20. Saisontor. Auch in der letzten halben Stunde mangelte es dem Tabellen-Fünfzehnten an zündenden Ideen, um das Blatt doch noch zu wenden, geschweige denn zurückzukommen. Mehr zum Spiel in Kürze…