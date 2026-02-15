Luhe-Wildenau erlebt Debakel – Graf feiert Traumeinstand in Abbach

Das ist mal eine Ansage: Der SV Wenzenbach, Spitzenreiter der Bezirksliga Süd, hat am Sonntag sein Testspiel gegen das Landesliga-Topteam SC Luhe-Wildenau mit 7:3 gewinnen können. Gabriel Novakovic und Alex Freitag trafen doppelt bei diesem Schützenfest. Gästetrainer Benny Urban dürfte alles andere als „amused“ sein, wie einfach die Brandl-Truppe zum Teil zu den Toren kam.
Beim TSV Bad Abbach feierte Blitz-Neuzugang Jannik Graf einen Traumeinstand. Der bisherige Fußballprofi erzielte beim 2:1-Erfolg gegen den SV Manching beide Treffer für den Sechstligisten. Abbachs Ligakontrahent ASV Burglengenfeld lieferte einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den Nordost-Landesligisten SpVgg Mögeldorf ab. Christoph Lindner vom Nord-Bezirksligisten FC Wernberg traf bei der 2:3-Niederlage gegen Regenstauf dreimal – einmal davon ins eigene Tor. Ein spektakuläres 3:3 lieferte sich der TB 03 Roding mit dem FSV VfB Straubing. Die überregionalen Testspiele vom Sonntag im Überblick.
SV Burgweinting – SpVgg Hainsacker 1:1 (1:0) / Tore: 1:0 Milak (23.), 1:1 Perottoni (87.)
SpVgg SV Weiden II – FSV Bayreuth 1:1 (0:0) / Tore: 0:1 Heumann (63.), 1:1 Schütz (82.)
TSV Bad Abbach – SV Manching 2:1 (1:1) / Tore: 1:0 und 2:1 Graf (2., 59.), 2:1 Neumayer (12.)
SV Wenzenbach – SC Luhe-Wildenau 7:3 (5:1) / Tore: 1:0 und 3:0 Novakovic (13., 28.), 2:0 und 5:1 A. Freitag (17., 45.+2/Elfmeter), 3:1 Meckl (30.), 4:1 S. Sturm (38.), 6:1 und 7:3 Berger (47., 80.), 6:2 Argauer (51./Elfmeter), 6:3 Bezdicka (62.)
ASV Burglengenfeld – SpVgg Mögeldorf 4:1 (3:1) / Tore: 1:0 P. Käufer (10.), 2:0 N. Käufer (23.), 2:1 Behnisch (43.), 3:1 Knauer (44.), 4:1 Fritz (67.)
FC Ränkam – DJK Arnschwang 2:1 (1:0) / Tore: 1:0 Altmann, 1:1 k.A., 2:1 Müller
FSV VfB Straubing – TB 03 Roding 3:3 (2:2) / Tore 0:1 und 1:2 Mujcinovic (13., 33.), 1:1 und 2:2 Dobruna (26., 44.), 3:2 Folger (82.), 3:3 Vogl (90.)
TB/ASV Regenstauf – FC Wernberg 2:3 (2:1) / Tore: 1:0 Bilpotocki (7.), 1:1 und 2:2 Lindner (36., 50.), 2:1 Lindner (42./Eigentor), 3:2 Heinrich (62.)
17 Uhr: SV Schwandorf-Ettmannsdorf – SV Inter Bergsteig Amberg