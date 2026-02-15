Luhe-Wildenau erlebt Debakel – Graf feiert Traumeinstand in Abbach

Wenzenbachs Trainer Günter Brandl sah einen spektakulären Testspielsieg seiner Mannschaft. – Foto: Felix Schmautz

Das ist mal eine Ansage: Der SV Wenzenbach, Spitzenreiter der Bezirksliga Süd, hat am Sonntag sein Testspiel gegen das Landesliga-Topteam SC Luhe-Wildenau mit 7:3 gewinnen können. Gabriel Novakovic und Alex Freitag trafen doppelt bei diesem Schützenfest. Gästetrainer Benny Urban dürfte alles andere als „amused“ sein, wie einfach die Brandl-Truppe zum Teil zu den Toren kam.

Beim TSV Bad Abbach feierte Blitz-Neuzugang Jannik Graf einen Traumeinstand. Der bisherige Fußballprofi erzielte beim 2:1-Erfolg gegen den SV Manching beide Treffer für den Sechstligisten. Abbachs Ligakontrahent ASV Burglengenfeld lieferte einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den Nordost-Landesligisten SpVgg Mögeldorf ab. Christoph Lindner vom Nord-Bezirksligisten FC Wernberg traf bei der 2:3-Niederlage gegen Regenstauf dreimal – einmal davon ins eigene Tor. Ein spektakuläres 3:3 lieferte sich der TB 03 Roding mit dem FSV VfB Straubing. Die überregionalen Testspiele vom Sonntag im Überblick.