Luhe-Wildenau: Einer kommt, einer geht

Matteo Grimaldi wechselt von Bärnau nach Oberwildenau. – Foto: SC Luhe-Wildenau

„Der Stürmer, wohnhaft in der Nähe von Störnstein, möchte sich künftig beim SC Luhe-Wildenau beweisen und gehört ab Sommer zum Kader unserer Kreisligamannschaft. Auch abseits des Platzes gibt es bereits eine Verbindung zum SC: Seine Freundin spielt ebenfalls für Luhe-Wildenau Fußball“, teilt der Verein in den sozialen Medien zu dem Neuzugang mit. Grimaldi stellte in der laufenden Saison bereits seinen Torinstinkt unter Beweis. Für Bärnau A-Klassen-Mannschaft erzielte er in zehn Spielen elf Treffer. In der Kreisklasse kam er 17 Mal zum Einsatz und trug sich dabei dreimal in die Torschützenliste ein.



Gleichzeitig verkünden die Nordoberpfälzer auch einen Abgang. Luca Kaiser wird den Verein nach einem halben Jahr zum Saisonende schon wieder verlassen. Der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler war im Winter von der SpVgg Schirmitz zum SC gewechselt, konnte sich im Landesligateam aber nicht entscheidend durchsetzen. Sechs Kurzeinsätze unter Spielertrainer Benjamin Urban stehen zu Buche. Ebenfalls sechs Mal lief Kaiser fürs Kreisligateam auf (ein Tor, drei Assists). Nun orientiert er sich um. „Lieber Luca, wir bedanken uns für deinen Einsatz beim SC Luhe-Wildenau und wünschen dir für deine sportliche wie private Zukunft alles Gute und viel Erfolg“, gibt der Klub dem Abgang warme Worte mit auf den Weg.



