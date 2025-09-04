Luhe-Wildenau angelt sich Defensivtalent aus Weiden

„Aufgrund der lang- bis mittelfristigen Verletzungen von Josef Fenzl und Thomas Lorenz sowie die Tatsache, dass in der Defensive einige angeschlagenen Spieler trotzdem auf dem Platz standen, mussten wir nochmal handeln“, beschreibt Fußball-Abteilungsleiter Armin Goschler gegenüber FuPa die Ist-Situation. Nach ein paar Probeeinheiten sowie durch die persönliche Verbindung Lautners zu den jungen Spielern im SC-Kader, sei die Verpflichtung von Janne Lautner kein Zufallsprodukt: „Janne spielt in der Defensive alles, was die Trainer gern sehen wollen. Er ist jung, hat Übersicht und eine gute Ausbildung. Außerdem war er aufgrund seines beginnenden Studiums und der Beendigung seiner achtjährigen Zeit im NLZ in Weiden auf der Suche nach einem neuen Verein. Dies wussten wir seit Mai und jetzt hat sich das in Wohlgefallen aufgelöst“, berichtet Goschler.



Janne Lautner ist ab dem Wochenende spielberechtigt und wird erstmal noch an den Spiel- und Trainingsrhythmus herangeführt. „Da die Spieler Fenzl und Lorenz zwischen und neun Monaten ausfallen werden und sich in der Kreisliga-Mannschaft einiges verändert hat, freuen wir uns bei Janne auf mehr als eine Alternative. Der Weg mit jungen, gut ausgebildeten und noch nicht ausgereiften Spielern ist und bleibt unsere DNA“, will 2. Abteilungsleiter Markus Hofbauer betont wissen.



Leider hat sich auf der Torhüterposition nach dem überraschenden Abgang von Max Baierl nichts mehr aufgetan beim SC Luhe-Wildenau. Es fanden zwar mehrere Gespräche statt, doch es gab keine Zusage. „Mit Hartnegg, Schneidemesser und Heindl sind drei Torhüter für zwei Teams zwar Risiko, aber ein topfitter Torwart-Trainer Role Frischholz ist immer noch in der Lage – wenn es denn sein muss –, seinen Mann im Tor zu stehen“, meint Armin Goschler. Es gebe zwar ein paar Torhüter, die in Frage kämen, aber diese stünden erst 2026 zur Verfügung, teilt der Verein weiter mit.



Da der Saisonverlauf bis jetzt sehr gut anzuschauen ist, plant der Sportclub eigentlich schon wieder fürs neue Jahr: „Unser Kader ist gut besetzt und kann Kreisliga und Landesliga gut bespielen. Bei Verletzungen muss man reagieren und darum freuen wir uns, dass sich Janne Lautner für uns entschieden hat“, wirkt Goschler zufrieden. Nach vorne blickend sagt er: „Die Saison beginnt ja eigentlich jetzt erst so richtig. Mit Englischen Wochen, Verletzungen, Trainerwechsel, Spielerwechsel und den Urlaubszeiten täuscht so manches Ergebnis über die Stärke der Teams hinweg. Der erste Härtetest folgt am Sonntag bei Kosova Regensburg und dann zu Hause gegen Burglengenfeld. Zwei Oberpfalz-Derbys mit viel Zündstoff. Packen wir es an.“