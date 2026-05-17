Luhdorfs wichtiger Ausgleich, Rosengarten verhilft zum Klassenerhalt

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Heidenau ist der letzte Kreisligist, der dem MTV Luhdorf-Roydorf die Aufstiegsrelegation noch streitig machen kann. Die Luhdorfer selbst verloren im Sechs-Punkte-Spiel gegen Maschen den Faden, verhinderten aber zumindest die drohende Niederlage. Im Tabellenkeller feiern Elstorf II, Scharmbeck II, Auetal und Rosengarten den Klassenerhalt.

Der FC Rosengarten jubelt im Sechs-Punkte-Spiel um den Ligaverbleib! Ole Eckelmann legte für den FCR mit einem Doppelpack entscheidend vor (9., 22.), Torhüter Jan-Tony Fritsche parierte einen Strafstoß zum möglichen Anschlusstor. Dadurch war der Weg für die Gäste geebnet, die in der Schlussphase durch Tim Robin Schröder (78., 89.) und Cedric Krebs (85.) einen 5:0-Kantersieg eintüteten. Der TVW muss darauf hoffen, dass die Konkurrenz ihre Nachholspiele nicht erfolgreich gestaltet. Rosengarten bleibt sicher Kreisligist, weil Welle nicht mehr vorbeiziehen kann.

Die Fleestedter münzten im Mittelfeldduell ihre Überlegenheit im ersten Abschnitt durch Toni Carstens (17.) und Fynn Sandgaard (29.) in eine Zwei-Tore-Führung um. Nach dem Seitenwechsel parierte Torhüter Michele Gudewitz einen Strafstoß und verhinderte vorzeitige Spannung. Dadurch kam Holvede durch Nicolas Drückhammer erst in der Nachspielzeit zum Anschluss (90.+4).

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Auswärtssieg in Holvede! Im ersten Durchgang lassen wir keine wirkliche Chance der Hausherren zu und werden selbst immer wieder offensiv gefährlich. Einige Male hält der Heimkeeper gut - zwei Mal finden wir den Weg ins Tor. Im zweiten Durchgang kommt Holvede zu den klareren Abschlüssen, die unser Keeper stark entschärft und sogar einen schmeichelhaften Elfmeter pariert. Da wird auf der anderen Seite die Entscheidung verpassen, bleibt es bis zum Ende spannend und Holvede kann doch per Standard den nicht unverdienten Anschlusstreffer erzielen. Am Ende sind es aber hart erarbeitete Punkte für uns und zum Glück keine weiteren verletzte Spieler."

Der TSV Elstorf II feiert den Klassenerhalt, Salzhausen verpasst den gewünschten Befreiungsschlag. Die Elstorfer setzten zum ersten Mal in dieser Spielzeit den langjährigen Abwerhchef der Bezirksliga-Elf Patrick Fernandes Silva ein. Im ersten Abschnitt brachten Henri Martens (17.) und Björn Jarmer (24.) die Gastgeber in die Spur, Salzhausen bekam durch Benjamin Touma den Fuß in die Tür (72.). Anschließend antwortete Harald König für die Elstorfer (75.), ehe Justin Birkholz (82.) und Benedikt Georgiou (83.) den Deckel draufmachten.

Nur drei Tage nach dem Pokal-Aufeinandertreffen feiert der TSV Heidenau den nächsten Sieg über den TSV Winsen/Luhe. Dieses Mal taten sich die Hausherren allerdings wesentlich schwerer, bis Meikel Koslowski den Treffer des Tages erzielte (80.). Damit ist der TSV das letzte Team, das aufgrund eines Nachholspiels dem MTV Luhdorf-Roydorf die Relegation noch streitig machen kann. Heidenaus Trainer Jannik Pahl: "In der ersten Halbzeit waren wir noch ganz ordentlich im Spiel, aber uns hat insgesamt die nötige Schärfe und Intensität gefehlt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann bis etwa zur 70. Minute irgendwie nur so halb anwesend. Danach hatten wir nochmal zwei, drei gute Aktionen und machen dann am Ende noch das 1:0. Über ein Remis hätte sich am Ende wahrscheinlich auch keiner beschweren können. Eventuell hat man auch gemerkt, dass das Pokalfinale erst ein paar Tage her ist und den Jungs da einfach ein paar Prozente gefehlt haben. Den Sieg nehmen wir natürlich gerne mit."

Der MTV Luhdorf-Roydorf war auf einem guten Weg, den entscheidenden Schritt in die Aufstiegsrelegation zu gehen. Aaron Dronka brachte die Gastgeber ansehnlich in Führung (3.), doch anschließend verpassten die Hausherren einen deutlicheren Vorsprung. Mit dem Ausgleich von Lukas Erhorn kippte die Begegnung (32.), sodass Ole Albrecht die neuen Kraftverhältnisse auch auf die Ergebnistafel brachte (68.). Weil Sascha Krause der späte Ausgleich gelang (84.), ist dem MTV der zweite Platz kaum noch zu nehmen. MTV-Trainer Michael Arndt: "Das war schon eine Achterbahn heute. Etwa 25 Minuten machen wir ein klasse Spiel, sind hochüberlegen und haben diverse Großchancen. Das schöne 1:0 war viel zu wenig. Schwer zu sagen, warum wir es dann erst schleifen lassen und dann den Faden völlig verlieren. Der VfL brauchte nur eine Chance und ein Traumtor zum 1:1. Maschen blieb auch in der zweiten Hälfte zunächst griffiger und nutzte einen Konter zur Führung. Erst danach waren wir plötzlich wieder drin und erzielen das wichtige 2:2. In der Nachspielzeit drücken wir auf den Sieg und lassen zwei Monsterchancen liegen. Letztlich passt das 2:2."

Marian Peters brachte die Scharmbecker im ersten Abschnitt auf die Siegerstraße (34.), Jannes Wahl legte nach dem Seitenwechsel entscheidend nach (57.). Damit überholt SPA den TSV Auetal in der Tabelle und feiert den vorzeitigen Klassenerhalt, der beiden Teams nicht mehr zu nehmen ist.