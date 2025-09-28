Luhdorf stößt Este vom Thron - Winsen beendet Durststrecke

Weil nicht nur Marcel Dziewas (2.), sondern auch Sandro Arias (28.) ein Eigentor unterlief und Malte Weitendorf (23.) zwischenzeitlich selbst für Holvede traf, bogen die Hausherren schon früh auf die Siegerstraße ab. Arias korrigierte zwar seinen Fauxpas und brachte Auetal kurz vor der Pause auf die Ergebnistafel (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel entschied ein Doppelschlag von Tjark-Luca Niekerken (73.) und Timon Meier (75.) das Geschehen schon zum Anbruch der Schlussphase.

Obwohl Tristan Hruby die Fleestedter in Führung brachte (7.), musste der TuS auf zu viele Stammkräfte verzichten, um Maschen Zählbares abzuringen. Die Hausherren verteidigten ihren Vorsprung zunächst leidenschaftlich, sodass Torhüter Michele Gudewitz einen Strafstoß parierte. Trotzdem brachte Ole Albrecht Maschen kurz vor der Pause mit einem weiteren Elfmeter auf die Ergebnistafel (45.). Mit dem Anbruch der Schlussphase bog der VfL die Partie mit einem Freistoß von Franz Hasselbring (75.) und einem weiteren Schuss vom Punkt durch Lukas Erhorn (78.).

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Eine taktisch äußerst disziplinierte Leistung, mit der wir sehr zufrieden sein können. Gegen ein starkes Maschen fehlen uns leider wieder etliche Leistungsträger, wobei es der heutige Kader mit Spielern aus den anderen Herrenteams und sogar einem reaktivierten Spieler überragend macht. Nach einem sehr schön herausgespieltem Umschaltmoment gehen wir früh in Führung und müssen erst kurz vor der Pause, als der Schiri zum zweiten Mal auf Elfmeter entscheidet, den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Durchgang sind es noch ein Elfmeter und ein Freistoß aus kurzer Distanz, die Maschen den Sieg bringen. Drei Standard-Gegentore sind natürlich maximal bitter, wenngleich der Sieg für Maschen nicht unverdient ist. Wir hoffen, dass sich unsere personelle Lage bald nachhaltig bessert und wir uns für solche vorbildlichen Leistungen belohnen können."