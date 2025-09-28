Luhdorf stößt Este vom Thron - Winsen beendet Durststrecke

Während der FC Este 2012 nur zugucken konnte, holte sich Aufsteiger MTV Luhdorf-Roydorf die Tabellenführung der Kreisliga Harburg zurück. Darüber hinaus feierte der TSV Winsen/Luhe nach vier Spielen das Ende seiner Sieglosserie.
Weil nicht nur Marcel Dziewas (2.), sondern auch Sandro Arias (28.) ein Eigentor unterlief und Malte Weitendorf (23.) zwischenzeitlich selbst für Holvede traf, bogen die Hausherren schon früh auf die Siegerstraße ab. Arias korrigierte zwar seinen Fauxpas und brachte Auetal kurz vor der Pause auf die Ergebnistafel (45.+1), doch nach dem Seitenwechsel entschied ein Doppelschlag von Tjark-Luca Niekerken (73.) und Timon Meier (75.) das Geschehen schon zum Anbruch der Schlussphase.
Obwohl Tristan Hruby die Fleestedter in Führung brachte (7.), musste der TuS auf zu viele Stammkräfte verzichten, um Maschen Zählbares abzuringen. Die Hausherren verteidigten ihren Vorsprung zunächst leidenschaftlich, sodass Torhüter Michele Gudewitz einen Strafstoß parierte. Trotzdem brachte Ole Albrecht Maschen kurz vor der Pause mit einem weiteren Elfmeter auf die Ergebnistafel (45.). Mit dem Anbruch der Schlussphase bog der VfL die Partie mit einem Freistoß von Franz Hasselbring (75.) und einem weiteren Schuss vom Punkt durch Lukas Erhorn (78.).
TuS-Cheftrainer Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Eine taktisch äußerst disziplinierte Leistung, mit der wir sehr zufrieden sein können. Gegen ein starkes Maschen fehlen uns leider wieder etliche Leistungsträger, wobei es der heutige Kader mit Spielern aus den anderen Herrenteams und sogar einem reaktivierten Spieler überragend macht. Nach einem sehr schön herausgespieltem Umschaltmoment gehen wir früh in Führung und müssen erst kurz vor der Pause, als der Schiri zum zweiten Mal auf Elfmeter entscheidet, den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Durchgang sind es noch ein Elfmeter und ein Freistoß aus kurzer Distanz, die Maschen den Sieg bringen. Drei Standard-Gegentore sind natürlich maximal bitter, wenngleich der Sieg für Maschen nicht unverdient ist. Wir hoffen, dass sich unsere personelle Lage bald nachhaltig bessert und wir uns für solche vorbildlichen Leistungen belohnen können."
Die SG Salzhausen-Garlstorf scheint auf den Geschmack gekommen zu sein und klettert mit dem zweiten Dreier am Stück vorsichtig aus dem Tabellenkeller. Tim-Niclas Möller brachte die Gastgeber vom Punkt in Führung (10.), ehe Philipp Kremer nachlegte (29.). Nach dem Seitenwechsel machte Timo Klimov die Partie wieder scharf (50.), doch SaGa brachte den Vorsprung, nach einer Roten Karte auch in Unterzahl (83.) ins Ziel.
Nach vier sieglosen Spielen schießt sich der TSV Winsen/Luhe ein wenig den Frust von der Seele: Schon im ersten Abschnitt machten die beiden Doppelpacker Ally Ndikumana (7., 41.) und Blaise Bigirimana (14., 39.) alles klar. Im zweiten Abschnitt sorgte Necat Özekinci für die Entscheidung (57.).
Der MTV Luhdorf-Roydorf ist zurück an der Spitze der Kreisliga Harburg! Nach wenigen Minuten bekam der Aufsteiger einenn Strafstoß zugesprochen, den Leonard Clauer zur Führung ummünzte (5.). Im zweiten Durchgang gelang es den Luhdorfern dann durch den eingewechselten Samuel-Philipp Boel (63., 71.) frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen.
Die Punkteteilung ist für beide Duellanten zu wenig, um in der Tabelle einen entscheidenden Schritt in Richtung Tabellenspitze zu machen. In einer umkämpften Begegnung kamen die Heidenauer hellwach aus der Kabine zurück und gingen durch Rico Hermann in Führung (48.). Der TV Welle schüttelte sich kurz und antwortete durch einen Distanzschuss von Marcel Albert mit dem Ausgleich (62.). Anschließend bot sich dem TVW die große Möglichkeit vom Punkt, die Partie komplett zu drehen - die Gäste ließen die Möglichkeit jedoch ungenutzt (76.).
Die Partie wird am 2. Oktober um 19:30 Uhr nachgeholt.
