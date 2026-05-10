Luhdorf mit einem Bein in der Relegation - kaum Hoffnung für Nenndorf

– Foto: Linnea Weber

Der MTV Luhdorf-Roydorf macht einen großen Schritt zur Vize-Meisterschaft und der damit verbundenen Aufstiegsrelegation. Im Tabellenkeller schwinden die Hoffnungen bei Nenndorf und Buchholz II während Salzhausen nochmal ein Lebenszeichen sendet.

Die SG Salzhausen-Garlstorf wehrt sich vehement gegen den Abstieg und vergrößert die Abstiegssorgen der Konkurrenz. Mit einem Doppelpack war Tim-Niclas Möller der Mann des Nachmittags (17., 67.).

Der eine Punkt könnte für den FC Rosengarten noch viel wert sein. Denn der FCR schlug trotz zweier Rückstände zurück. Zunächst antwortete Moritz Haase vom Punkt (62.) auf einen Treffer von Toni Carstens (62.). In der Schlussphase legte Tristan Hruby für die Gäste nach (82.), doch Georg Ritzkowski hatte die passende Antwort parat (88.).

Der FC Este 2012 ist zwar schon als Meister durch, erledigt aber trotzdem gewissenhaft seine Aufgaben. FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Wir mussten zwangsweise ein wenig durchtauschen. Dass wir das Spiel im Großen und Ganzen trotzdem souverän gewinnen, freut mich trotz der Ausfälle sehr. Außerdem sind wir glücklich, dass wir zu Null gespielt haben.“

Mit einer souveränen Vorstellung nähert sich der MTV Luhdorf-Roydorf der Aufstiegsrelegation an. Leonard Clauer brachte die Gäste in Führung (36.), Sascha Krause legte nach dem Seitenwechsel entscheidend nach (69.). MTV-Trainer Michael Arndt: „Der TSV hatte zuletzt einen Lauf. Wir waren gewarnt und hatten gezielt das schnelle Umschalten der Auetaler trainiert. Dies hat prima gefruchtet. Es gab zwei kurze Phasen jeweils zu Beginn der Halbzeiten, wo der TSV sehr gefährliche Aktionen kreierte. Ansonsten waren wir spielbestimmend und hatten die deutlich besseren Chancen. Mit dem 1:0 hatten wir den Fuß in der Tür. Und mit dem 2:0 war das Spiel entschieden. Zu loben ist die disziplinierte Spielführung unseres Teams. Zu kritisieren ist allerdings die Chancenverwertung. Eine abgezocktere Elf hätte die Partie deutlich höher gewonnen. Daran müssen wir weiter arbeiten. Die drei Punkte sind aber mehr als verdient.“

Mit einem Dreierpack schießt Lukas Erhorn den VfL Maschen wieder in die Spur. Trotzdem bleibt der Rückstand auf den Relegationsplatz bei drei ausstehenden Spielen mit sieben Punkte nahezu aussichtslos groß. Auf der anderen Seite ist der TuS Nenndorf kaum noch zu retten und droht am kommenden Wochenende vorzeitig abzusteigen.

In einem Moment brachte Timo Klimov die Buchholzer noch in Führung (29.), doch wenige Augenblicke später lief das Kellerkind schon einem Rückstand hinterher. Samuel Pauls und Jan-Peter Gevers (34.) drehten das Geschehen in nur drei Zeigerumdrehungen. Damit steht der BFC mit sechs Punkten Rückstand vor dem Abstieg.