Luhdorf-Märchen endet: Elbmarsch wahrt die Hoffnung

Die Luhdorfer erwischten beim Aufeinandertreffen in Bendestorf den besseren Start und gingen früh durch Henri Manewald in Führung (4.). Der Schock des Rückstands war EE durchaus anzumerken, doch der MTV ließ die Möglichkeiten auf einen deutlicheren Vorsprung ungenutzt. Stattdessen drehten Daniel Macknow (15.) und Tom Luca Hagen (22.) das Geschehen. Die Eintracht war im zweiten Durchgang das reifere Team und entschied durch die Doppelpacker Macknow (81.) und Hagen (84.) die Partie vorzeitig.

MTV-Cheftrainer Michael Arndt: „Nahezu jeder, der dabei war hat bestätigt, dass unser Team näher an der Sensation dran war als es das Endergebnis vermuten lässt. Gerade zu Beginn und nach der 1:0-Führung hatten wir durchaus das Momentum, das Spiel früh zu uns zu ziehen. Die Großchancen landete aber u.a. am Lattenkreuz statt zum möglichen 2:0 oder 3:0 im Netz. Dass wusste im Gegenzug der erfahrene Bezirksligist einfach effizienter auszunutzen. Der 1:2-Rückstand zur Pause war eigentlich ein Witz. Aber genau diese Erfahrungen bringen unser junges Team weiter. In der zweiten Halbzeit konnten wir auch personell nicht mehr entscheidend nachlegen und mit dem 1:3 war das Ding durch. Wir sind dennoch mit dem couragierten Auftritt unserer Mannschaft sehr einverstanden. Zumal wir heute doch auf einige Stammkräfte verzichten mussten. Als Aufsteiger hat sich das Team prima präsentiert und war auch heute nicht weit weg.“