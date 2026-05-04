Luft wird dünner: Zorneding verliert auch unter Michael Franz

Die Luft für den TSV Zorneding (rot) wird im Abstiegskampf immer dünner. – Foto: Marc Marasescu

Der neue Trainer verlor sein Debüt gegen Saaldorf mit 0:1. Der TSV Zorneding bleibt weiter auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga.

„Mein Debüt war leider nicht von Erfolg gekrönt“, musste Franz nach dem Schlusspfiff konstatieren. Bereits in den Anfangsminuten gerieten die Gäste aus Zorneding in Saaldorf stark unter Druck. Yazar Taskin musste den Ball in höchster Not auf der eigenen Torlinie klären. „Anschließend haben wir aber zunehmend die Kontrolle über das Spiel erlangt“, so Franz, dessen Team sich nach gut einer Viertelstunde über die linke Seite nach vorne kombinierte. Angreifer Maximilian Hotz lief allein auf Saaldorfs Schlussmann zu, doch dieser konnte den Torschuss aus dem Eck fischen.

Bei Fußball-Bezirksligist TSV Zorneding ist der erhoffte Trainerwechseleffekt ausgeblieben. Nach der Trennung von Sascha Bergmann setzten die Zornedinger ihre Negativserie auch unter Nachfolger Michael Franz fort. Im Duell mit Mitkonkurrent SV Saaldorf unterlagen die vom Abstieg bedrohten TSV-Kicker am Sonntagnachmittag auswärts mit 0:1 (0:0).

Auch weitere Möglichkeiten ließ der TSV ungenutzt. Zwei Distanzschüsse von Matthias Schuster verfehlten knapp das Ziel. Paul Schweighardt suchte aus vielversprechender Position einen Nebenmann anstatt selbst abzuschließen. „Wir hatten das Momentum auf unserer Seite, haben es aber verpasst, in Führung zu gehen“, bemängelte Neu-Coach Franz.

Im zweiten Durchgang legte Saaldorf eine Schippe drauf, band seine Außenverteidiger mutiger ins Spielgeschehen ein. „Da haben sie ein echtes Powerplay aufgezogen und wir haben es verpasst, die notwendige Ruhe ins Spiel zu bringen“, musste Franz zugeben und gleichzeitig miterleben, wie sein Team mit 0:1 in Rückstand geriet. Nach einem Einwurf flankten die Gastgeber das Spielgerät vor das TSV-Gehäuse, wo sich Saaldorfs Stürmer Felix Großschädl engagiert durchsetzte und den einzigen Treffer des Tages erzielte (69.).

„Wir haben alles nach vorne geworfen und es war letztlich ein offener Schlagabtausch“, beschrieb Michael Franz die Schlussphase. Doch es blieb beim 1:0 für den SV Saaldorf. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir müssen das nun abhaken und uns am Mittwoch dort unten rausboxen“, so Franz.

Am Mittwochabend (Anstoß 19 Uhr) empfängt der TSV Zorneding im Nachholspiel den SV Miesbach im heimischen Sportpark. Bis dahin rangieren die Zornedinger auch unter neuer Führung auf dem letzten Tabellenplatz.