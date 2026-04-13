"Luft nach oben": SpVgg Attenkirchen siegt beim Kellerkind

– Foto: Miriam Krafft

So war der „Rückrundenstart 2.0“ laut Hobmeier zumindest in Halbzeit eins ziemlich holprig verlaufen, weshalb der Tabellenvierte aus Attenkirchen nur vereinzelt zu klaren Chancen kam. Trotzdem war gleich der erste konsequente Angriff von Erfolg gekrönt: Nach einem Steilpass von Katharina Bauer legte Verena Kiermeier auf Lilian Möhring quer, die zum 1:0 einschob (16.).

Mit dem am Ende deutlichen 4:0 (1:0)-Sieg beim Kellerkind SV Waldhausen konnten die Bezirksliga-Kickerinnen der SpVgg Attenkirchen ihren Trainer Christian Hobmeier durchaus zufriedenstellen. Allerdings hat sich die vierwöchige Spielpause schon bemerkbar gemacht. Denn insbesondere im technischen Bereich gebe es aus seiner Sicht weiterhin „Luft nach oben“.

Attenkirchen erwartet engere Partie gegen den FC Schwaig

„In der zweiten Hälfte sind wir dann aber von Minute zu Minute sicherer geworden“, betont der Trainer. Nach einer Ecke netzte Andrea Nieder zum 2:0 ein (59.). Die endgültige Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussphase, in der der SVW körperlich nicht mehr ganz mithalten konnte. Durch zwei Konter sorgten Hannah Wagner (86.) und Barbara Sergl (87.) noch für das auch in der Höhe verdiente Endergebnis.

Mit einem deutlich engeren Match rechnet Hobmeier am Samstag (16 Uhr), wenn seine Truppe zu Hause gegen den FC Schwaig gefordert ist. Schließlich lieferten sich beide Teams in den vergangenen Derbys immer Duelle auf Augenhöhe. „Es waren sehr schwierige Partien. Wir dürfen uns also nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sagt der Coach, der dennoch auf den nächsten Sieg hofft.