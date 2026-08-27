Luft nach oben beim VfB

Beim VfB St.Leon ist das Selbstverständnis noch nicht da. Nach zwei Spieltagen steht der "Spargelexpress" bei lediglich einem Zähler und sehnt daher am Sonntag beim TSV Amicitia Viernheim den ersten Sieg herbei. Der Sportliche Leiter Yusuf Sarica lobt das Engagement der Mannschaft und glaubt an die zeitige Trendwende
Wenn man einen Sieg in letzte Sekunde aus der Hand gibt, ist das immer bitter. Im Falle des VfB St.Leon war das vergangene Woche aber noch ein Stückchen ärgerlicher, da sich die Mannschaft von Timo Weber und Daniel Bender nach der 0:6-Schlappe zum Auftakt beim Titelfavoriten FK Srbija Mannheim stark verbessert in seinem Heimspiel gegen den FC Dossenheim präsentierte.
"Nach dem Spielverlauf hätten wir einen Sieg verdient gehabt, verursachen aber zu ungestüm einen Elfmeter und daher müssen wir das Remis unter ´Lehrgeld bezahlen´ abhaken", sagt Yusuf Sarica. Der Sportliche Leiter ist sich sicher, "dass uns außerdem das Spielglück gefehlt hat, da wir vorher das 3:1 hätten machen können, was die Entscheidung gewesen wäre."
Acht Gegentore nach zwei Partien stechen negativ heraus. Sarica relativiert diese Statistik: "Srbija war natürlich eine Ausnahmemannschaft gegen die es schwierig wird keine Gegentore zu bekommen, wenn sie mal ins Laufen kommen." Der 33-Jährige nennt zusätzlich die Urlaubsthematik, "die natürlich bei allen präsent ist, bei uns ist sie aber wirklich extrem, sodass die Runde erst jetzt so richtig losgeht für uns."
Dementsprechend viel Luft nach oben gibt es in der Leistungsfähigkeit. "Ich rechne damit, dass die Mannschaft ab circa Mitte September deutlich mehr Punkte als jetzt zu Beginn der Saison holen wird", glaubt Sarica an einen langsam, dafür aber stetig an Fahrt aufnehmenden "Spargelexpress".
Unter den derzeitigen Gegebenheiten dürfte das Gastspiel am Sonntag beim TSV Amicitia Viernheim zum Kraftakt werden (Anpfiff, 15 Uhr). „Die sind nicht schlecht drauf“, sagt Sarica angesichts der drei Punkte der Südhessen, die den Klassenerhalt erst über die Relegation gesichert haben.
Da bei den Viernheimern in zwei Partien neun und bei den St.Leonern gar zehn Tore gefallen sind, kann sich der Sportlicher Leiter des VfB, "eine Begegnung mit offenem Visier der beiden Teams", vorstellen. Das entspricht jedoch alles andere als seinem Wunsch, wie er bekräftigt: "Wenn du irgendwann einmal eine Spitzenmannschaft werden willst, musst du auch mal ein ´dreckiges´ 1:0 einfahren können."