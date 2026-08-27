Luft nach oben beim VfB Landesliga Rhein-Neckar +++ St.Leon peilt nach einem stotternden Start in Viernheim den ersten Dreier an von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

St.Leon (schwarze Trikots) hat noch nicht seinen Rhythmus gefunden. Am Sonntag geht´s nach Viernheim. – Foto: Foto Pfeifer

Beim VfB St.Leon ist das Selbstverständnis noch nicht da. Nach zwei Spieltagen steht der "Spargelexpress" bei lediglich einem Zähler und sehnt daher am Sonntag beim TSV Amicitia Viernheim den ersten Sieg herbei. Der Sportliche Leiter Yusuf Sarica lobt das Engagement der Mannschaft und glaubt an die zeitige Trendwende

Wie sehr schmerzt in St.Leon das späte Gegentor zum 2:2 gegen Dossenheim? Wenn man einen Sieg in letzte Sekunde aus der Hand gibt, ist das immer bitter. Im Falle des VfB St.Leon war das vergangene Woche aber noch ein Stückchen ärgerlicher, da sich die Mannschaft von Timo Weber und Daniel Bender nach der 0:6-Schlappe zum Auftakt beim Titelfavoriten FK Srbija Mannheim stark verbessert in seinem Heimspiel gegen den FC Dossenheim präsentierte. "Nach dem Spielverlauf hätten wir einen Sieg verdient gehabt, verursachen aber zu ungestüm einen Elfmeter und daher müssen wir das Remis unter ´Lehrgeld bezahlen´ abhaken", sagt Yusuf Sarica. Der Sportliche Leiter ist sich sicher, "dass uns außerdem das Spielglück gefehlt hat, da wir vorher das 3:1 hätten machen können, was die Entscheidung gewesen wäre."

Besteht das größte Verbesserungspotenzial im Defensivverhalten? Acht Gegentore nach zwei Partien stechen negativ heraus. Sarica relativiert diese Statistik: "Srbija war natürlich eine Ausnahmemannschaft gegen die es schwierig wird keine Gegentore zu bekommen, wenn sie mal ins Laufen kommen." Der 33-Jährige nennt zusätzlich die Urlaubsthematik, "die natürlich bei allen präsent ist, bei uns ist sie aber wirklich extrem, sodass die Runde erst jetzt so richtig losgeht für uns." Wie weit ist die Mannschaft von Timo Weber und Daniel Bender nach zwei Spieltagen? Dementsprechend viel Luft nach oben gibt es in der Leistungsfähigkeit. "Ich rechne damit, dass die Mannschaft ab circa Mitte September deutlich mehr Punkte als jetzt zu Beginn der Saison holen wird", glaubt Sarica an einen langsam, dafür aber stetig an Fahrt aufnehmenden "Spargelexpress".