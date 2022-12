Luft nach oben Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Es gibt Verbesserungspotenzial beim FC Berwangen +++ Am Sonntag will die Specker/Krepp-Truppe dem großen Favoriten ein Bein stellen

Was hauptsächliche fehle, sei die nötige Konstanz, um öfters zu punkten. Richtig starke Auftritte wie das 15:0 bei der SpG Tiefenbach/Östringen oder das 2:2 gegen den TSV Dühren am ersten Spieltag, hätten es ein paar mehr sein können. Ab und an fehlte auch das nötige Quäntchen Glück wie bei der knappen 0:1-Niederlage beim SV Sinsheim. "Da haben selbst die Sinsheimer zu uns gemeint, dass ein Unentschieden verdient gewesen wäre. Nicht zuletzt, da wir in der zweiten Halbzeit in Unterzahl spielen mussten", so Specker.

Mit dem anvisierten Ziel, eine Platzierung zwischen Rang eins und sieben wurde es nichts, in der Rückrunde soll es dennoch ein bisschen nach oben gehen. "An die zehn Siege in der zweiten Saisonhälfte wollen wir herankommen", gibt der Spielertrainer die selbstbewusste Zielsetzung aus.

Um dies zu erreichen, müssen ein paar Punktgewinne her, mit denen man im Vorfeld nicht zwingend rechnet. Wie zum Beispiel am Sonntag gegen den TSV Dühren. Der Spitzenreiter zieht dafür erneut um und empfängt Berwangen in Sinsheim auf Kunstrasen, da der heimische Rasen kurz vor der Winterpause nicht mehr im allerbesten Zustand ist.