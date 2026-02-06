Luft, Löber und Co.: Wie sich die Neuen in der Oberliga schlagen

Für Elias Walter (links) ging es von Biebrich 02 zum SV Gonsenheim. Der Stürmer schlug mit bisher sieben Saisontoren beim Mainzer Oberligisten direkt ein. Foto: Kristina Schäfer

Mainz/Wiesbaden. Ein halbes Dutzend Fußballer wagten im Sommer den Sprung aus Wiesbaden und Hornau über den Rhein, um sich bei Oberligist SV Gonsenheim zu beweisen. Sie erlebten ganz unterschiedliche Geschichten.

Noah Dietze: Vanni holte den 1,91-Meter-Mann schon als U19-Trainer vom SV Wehen Wiesbaden. Und nun, nach einem wertvollen Jahr als Hessenliga-Stammspieler in Hornau, zurück. „Zweikampfstark, nie verletzt, immer im Training, große Mentalität, defensivtaktisch sehr gut, manchmal ein bisschen wild, manchmal auch Hitzeblitz“, umschreibt der Trainer seinen 20-jährigen Innenverteidiger, der schon vier Tore und zwei Ampelkarten sammelte – einmal weit vorne beim Stande von 3:0, einmal quasi mit Schlusspfiff wegen Meckerns. Action ist immer bei Dietze. „Das ist einer, da steht Verteidiger drauf und nicht Spielaufbau“, grinst Vanni und denkt auch an Nebenmann Nokouri Hangatta: „Wenn Noah spielerisch so wäre wie Noki, wäre er Profi.“

Elias Walter: Der 22-Jährige steht mit sieben Saisontoren an der Spitze beim Tabellenzehnten. SVG-Trainer Luca Vanni wollte den groß gewachsenen Mittelstürmer schon als U19-Trainer holen, doch die Wurzeln beim FV Biebrich reichen tief. „Er ist selbstständig und hatte Sorge, aus der Komfortzone herauszugehen“, erzählt Vanni. Eine Oberschenkelverletzung aus dem letzten Spiel für Biebrich warf Walter zurück. Umso erstaunlicher, welch prägende Rolle er schon spielt. „Ein kompletter Stürmer, bullig, groß, schnell, kopfballstark, starker Abschluss“, zählt Vanni auf. „Am taktischen Verhalten und Freilaufen arbeiten wir noch.“

Die Pechvögel

Tom Luft: Dreimal Startelf, zweimal in Halbzeit eins wieder vom Platz – und das lag nicht an der Leistung. Der 21-Jährige entschied sich als A-Junior noch für den Wechsel vom SVWW nach Biebrich, doch im Sommer bekam Vanni seinen Wunschspieler. „Da waren einige dran“, erzählt der Trainer. „Ein super Typ. Leider kam er mit einem Muskelbündelriss.“ Der 31-Jährige sieht beim Abwehr-Allrounder „extrem viel Potenzial. Er ist sehr schnell, wuchtig, technisch gut, hat viel Dynamik und auf der rechten Schiene einen enormen Zug zum Tor, schlägt gute Flanken. Leider haben wir ihn mehrmals zu früh und zu lang rein geschmissen, was zeigt, wie sehr wir uns auf ihn freuen. Er kann eine Mannschaft führen.“

Leon Löber: Der 21-Jährige vom SV Wiesbaden kam verletzungsbedingt nur zu Kurzeinsätzen und fällt nach einer Hüft-OP womöglich bis Saisonende aus. „Ein starker Eins-gegen-Eins-Spieler, guter beidfüßiger Abzug. Vom Potenzial her ein Erste-Elf-Spieler“, sagt Vanni.

Die Herausforderer

Yoshiki Watai: Drei Tore im Pokal bei Bezirksligist Barbaros Mainz, drei Vorlagen gegen Kellerkind Eisbachtal – doch gegen größere Kaliber sah der 28-Jährige kein Land. „Die Sprachbarriere macht es einfach schwer, ihn in die Abläufe zu bringen“, sagt Vanni, „er hat sehr gute Momente, aber gerade wenn es gegen den Ball intensiv wird und um Details geht, tut er sich schwer. Da muss jetzt der Switch passieren.“

Robin Hofmann: Der Rückkehrer kann, wie Vanni betont, mit Tempo und Tricks ein Unterschiedsspieler sein. Bei den TuS Hornau „lag ihm das Konterspiel. Jetzt muss er Lösungen gegen tief stehende Gegner finden, daran arbeiten wir.“





