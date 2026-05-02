Luft im Keller: "Meine Mannschaft hat komplett überzeugt"

Der TSV Wipshausen gewinnt das Nachholspiel beim VfB Peine mit 2:0 und setzt sich im direkten Duell zweier Abstiegskandidaten durch. Peine bleibt nach der Niederlage auf Rang 14 und verpasst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
In einer insgesamt umkämpften Partie übernahm Wipshausen früh die Kontrolle über die entscheidenden Spielphasen. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Filbrandt die Gäste in der 33. Minute in Führung. Der Treffer resultierte aus einem konsequent ausgespielten Angriff über die Außenbahnen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wipshausen zielstrebiger. Erneut war es Filbrandt, der in der 57. Minute zum 2:0 traf und damit die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Peine fand offensiv kaum Lösungen, um die kompakte Defensive der Gäste nachhaltig unter Druck zu setzen.
Der VfB Peine blieb über weite Strecken bemüht, konnte jedoch nur selten klare Torchancen kreieren. Gegen die strukturierte Spielweise der Gäste fehlten die nötige Präzision und Durchschlagskraft im letzten Drittel.
Mit weiterhin 22 Punkten aus 22 Spielen verharrt Peine auf Platz 14 der Tabelle und steht im Saisonendspurt zunehmend unter Druck.
Für den TSV Wipshausen hat der Auswärtssieg hingegen große Bedeutung. Mit nun 24 Punkten verbessert sich die Mannschaft auf Rang 13 und verschafft sich im engen Tabellenkeller etwas Luft.
Trainer Andreas Laurer zeigte sich nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Meine Mannschaft hat komplett überzeugt. Wir wollten viel über die Außen spielen, was uns gut gelungen ist.“
Besonders die Balance zwischen Defensive und Umschaltspiel hob er hervor: „Aus einer sicheren Defensive konnten wir immer wieder gute Konter einleiten und so gefährlich vor das gegnerische Tor kommen.“
Laurer bewertete das Ergebnis entsprechend klar: „Wir hatten zahlreiche gute Torchancen und haben am Ende verdient gewonnen.“
Angesichts der Tabellensituation hat dieser Erfolg unmittelbare Auswirkungen: Wipshausen zieht im direkten Vergleich an Peine vorbei, während der VfB weiter auf einem Abstiegsplatz verbleibt. In einer Phase, in der jeder Punkt zählt, könnte dieses Ergebnis richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.