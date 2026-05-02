Luft im Keller: "Meine Mannschaft hat komplett überzeugt" 0:2-Erfolg beim VfB Peine – Filbrandt trifft doppelt und entscheidet das Kellerduell von red · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TSV Wipshausen gewinnt das Nachholspiel beim VfB Peine mit 2:0 und setzt sich im direkten Duell zweier Abstiegskandidaten durch. Peine bleibt nach der Niederlage auf Rang 14 und verpasst wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

In einer insgesamt umkämpften Partie übernahm Wipshausen früh die Kontrolle über die entscheidenden Spielphasen. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase brachte Filbrandt die Gäste in der 33. Minute in Führung. Der Treffer resultierte aus einem konsequent ausgespielten Angriff über die Außenbahnen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wipshausen zielstrebiger. Erneut war es Filbrandt, der in der 57. Minute zum 2:0 traf und damit die Weichen auf Auswärtssieg stellte. Peine fand offensiv kaum Lösungen, um die kompakte Defensive der Gäste nachhaltig unter Druck zu setzen.

Der VfB Peine blieb über weite Strecken bemüht, konnte jedoch nur selten klare Torchancen kreieren. Gegen die strukturierte Spielweise der Gäste fehlten die nötige Präzision und Durchschlagskraft im letzten Drittel. Mit weiterhin 22 Punkten aus 22 Spielen verharrt Peine auf Platz 14 der Tabelle und steht im Saisonendspurt zunehmend unter Druck.