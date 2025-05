„Luft für den direkten Klassenerhalt doch noch einmal dünn“ – Weikertshofen braucht zwei Punkte

Lange sah es so aus, als wäre der SC Oberweikertshofen sicher. Doch zum Saisonfinale muss der Dorfverein noch einmal zittern.

Oberweikertshofen – Bevor der SC Oberweikertshofen beim Tabellenvierten FV Illertissen II am letzten Spieltag antritt, empfängt die Mannschaft von Trainer Dominik Widemann am Samstag, 16 Uhr, den Tabellenfünften TSV Aindling zum letzten Heimspiel der Saison. Die Gäste-Elf von Trainer Florian Fischer kann maximal noch auf den dritten Tabellenplatz klettern, mehr aber ist für Aindling nicht drin. Für Oberweikertshofen geht es dagegen um wichtige Punkte, um den letzten direkten Nichtabstiegsplatz zu verteidigen.

„Jetzt wird die Luft für den direkten Klassenerhalt für uns doch noch einmal dünn“, sagt Trainer Dominik Widemann. Auch der Kader kommt auf dem Zahnfleisch daher. Christoph Sdzuy und Lukas Kopyciok sind wieder verletzt und auch Torwart Robin Scheurer muss mit einem Faserriss passen. Zwischen die Pfosten steht demnach wieder Marco Dzwonik. Widemann hat vorsorglich vier Spieler aus der Kreisliga-Elf in den Landesliga-Kader beordert. Wie es mit dem SCO-Kader überhaupt weitergeht? „Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt jetzt den beiden letzten Spielen“, antwortet Widemann auf die Frage, ob Spieler bereits beschlossen haben, den Verein zu verlassen. Gesprochen habe man schon vor dem Trainingslager in der Türkei mit allen. Endgültig wird wohl nach der Partie in Illertissen entschieden, wer tatsächlich bleibt.

Nachdem Widemann einen Blick auf die anderen Landesligen geworfen hat, und Aubstadt mit 37 sowie Bogen mit 38 und Dachau mit 38 Punkten den Weikertshofenern mit ihren 39 Punkten gefährlich werden könnten, würde sich Widemann aus den letzten zwei Spielen zwei Punkte wünschen. „In jedem Spiel einen Punkt müsste reichen“, meint er. „Aber wenn wir gar keinen Punkt holen, wird es wohl auch für uns in die Relegation gehen.“ (Dieter Metzler)