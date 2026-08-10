Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Lüxemer Tilmann Meeth entscheidet Auftaktspiel im Salmtalstadion
Mit einem 2:1-Auswärtserfolg setzt der SV Lüxem seine Erfolgsserie gegen den FSV Salmrohr fort. BILDERGALERIE
von Axel Kosch · Gestern, 17:46 Uhr · 0 Leser
Kampf bis zur Grasnabe: Nils Schermann von Lüxem (links) gegen Rasheed Eichhorn von Salmrohr. – Foto: Hans Krämer
Nach dem ersten Aufeinandertreffen im November 2024, als man eine 0:4-Heimniederlage hinnehmen mussten, blieben die Lüxemer nun im vierten Ligaspiel in Folge gegen die Salmtaler ungeschlagen. Bemerkenswert dabei die Bilanz im Salmtalstadion. Im dritten Spiel auswärts gelang bereits der zweite Sieg. Beim Unentschieden in der Vorsaison fiel der Salmrohrer Ausgleich erst in der Nachspielzeit.