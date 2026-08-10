 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Lüxemer Tilmann Meeth entscheidet Auftaktspiel im Salmtalstadion

Mit einem 2:1-Auswärtserfolg setzt der SV Lüxem seine Erfolgsserie gegen den FSV Salmrohr fort. BILDERGALERIE

von Axel Kosch · Gestern, 17:46 Uhr · 0 Leser
Kampf bis zur Grasnabe: Nils Schermann von Lüxem (links) gegen Rasheed Eichhorn von Salmrohr.
Kampf bis zur Grasnabe: Nils Schermann von Lüxem (links) gegen Rasheed Eichhorn von Salmrohr. – Foto: Hans Krämer

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Nach dem ersten Aufeinandertreffen im November 2024, als man eine 0:4-Heimniederlage hinnehmen mussten, blieben die Lüxemer nun im vierten Ligaspiel in Folge gegen die Salmtaler ungeschlagen. Bemerkenswert dabei die Bilanz im Salmtalstadion. Im dritten Spiel auswärts gelang bereits der zweite Sieg. Beim Unentschieden in der Vorsaison fiel der Salmrohrer Ausgleich erst in der Nachspielzeit.