Lüxemer Tilmann Meeth entscheidet Auftaktspiel im Salmtalstadion

Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase noch einmal alles, es blieb jedoch beim 2:1 Erfolg der Gäste. Trainer Rudi Thömmes war nach dem Spiel mit der Chancenauswertung seiner Elf nicht zufrieden und wollte von einem Angstgegner nichts wissen: „Wenn wir so kläglich mit unseren Chancen umgehen, darf man sich nicht wundern, wenn man das Spiel verliert. Es gibt in der Liga keinen Angstgegner. Wir müssen jetzt versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen.“

Sein Gegenüber Patrick Schmidt war überglücklich und denkt bereits an das nächste Derby gegen Wittlich: „Punkte auswärts zu holen gegen die aus meiner Sicht beste Mannschaft der Liga, gerade nach den Einzelspielern, plant man nicht sicher ein. Aber Salmrohr liegt uns anscheinend. Wir haben die Räume in der ersten Hälfte nicht so geschlossen und auch die Abstände der Ketten haben nicht gestimmt. Deshalb haben wir in der Pause gewechselt. Ich habe den Jungs gesagt, heute können wir feiern. Morgen muss der Fokus Richtung Wittlich gehen. Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kirmesspiel zu verlieren.“

FSV Salmrohr – SV Lüxem 1:2 (1:1)

FSV Salmrohr: Thömmes – Zimmermann, Morbach, Meyer, Eichhorn – Roth, Mennicke (61. Theile), Thul Louis, Klein (79. Wrusch Leon) – Wrusch Noah, Thul Hendrik

SV Lüxem: Benz – Eifel, Asward Abdul Karim, Kieren – Justen (46. Klippel), Sorge (46. Ehlen), Mertes (70. Hofmann), Asward Mohammed Ghaith, Choompong (77.Stülb) – Meeth, Schermann (80. Marx)

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Birgel) Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Detsit Choompong (22.), 1:1 Louis Thul (6.), 1:2 Tilmann Meeth (82.)

(Videointerviews sind in diesem Fall aus technischen Gründen leider nicht hochzuladen)