Lüxem schießt die SG Zewen tiefer in die Krise

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Rudi Thömmes landete der FSV Salmrohr einen Sieg. Ein klares 5:0 gegen die SG Ruwertal/Gutweiler. Im ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem beide Mannschaften ein sehr hohes Tempo vorlegten, brachte Jan Brandscheid den FSV nach einem Konter in einer Vier-gegen-eins-Situation in Front (43.). Wenige Augenblicke vor der Pause vereitelte Salmrohrs Keeper Julius Benz mit einer Glanztat gegen André Thielen den Ausgleich. Unmittelbar nach dem Wechsel baute Ruwertal Druck auf, doch in dieser Phase fiel das 2:0 durch Louis Thul (60.). Im Anschluss daran spielte sich der FSV in einen Rausch. Linus Roth traf dabei aus 16 Metern zum 3:0 (62.) und Rasheed Eichhorn, der im zentralen defensiven Mittelfeld Regie führte, erzielte das 4:0 (67.). Den Schlusspunkt legte Alex Wingert(90.+4). FSV-Coach Rudi Thömmes sprach aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit von einem „auch in der Höhe verdienten Sieg. Die Jungs haben verstanden, dass es immer nur über 100 Prozent Einsatz und Einstellung geht“. Ruwertals Coach Bastian Jung sah bis auf „die zehn Minuten der zweiten Halbzeit, als wir drei Gegentore kassieren und dort völlig den Faden verloren haben, ein sehr gutes Auswärtsspiel. Zur Halbzeit hätten wir mit 1:0 oder 2:1 führen müssen. Salmrohr hat seine überragende Qualität nach vorn gezeigt“.