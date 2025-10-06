 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Zewen am Boden: Nach dem 1:4 gegen Lüxem verschärft sich die Krise der SG von Sauer und Mosel.
Zewen am Boden: Nach dem 1:4 gegen Lüxem verschärft sich die Krise der SG von Sauer und Mosel.

Lüxem schießt die SG Zewen tiefer in die Krise

Bezirksliga West: Tarforst wird Favoritenrolle gegen Tawern gerecht — Salmrohr nimmt Ruwertal auseinander — Alu-Pech in Schweich. BILDERGALERIEN

FSV Salmrohr – SG Ruwertal/Gutweiler 5:0 (1:0)

