Lüxem lässt Wiesbaum abblitzen

Auf einmal machten sich auch die mitgereisten SG-Anhänger bemerkbar. Das Spiel, welches die Lüxemer dank ihrer konzentrierten und effektiven Spielweise bis dahin im Griff hatten, drohte zu kippen. Zumindest wenige Minuten schien es so. Doch die Mannschaft der beiden Spielertrainer Nico Hubo und Patrick Schmidt legte schnell wieder an Tempo und Durchschlagskraft zu. Meeth, der sich selbst keinen guten Auftritt bescheinigte, in Wirklichkeit aber einer der Aktivposten seines Teams war, versuchte es aus halblinks, und Wiesbaums David Bungartz rettete unweit der Torlinie (75.). Der eingewechselte Leon Backes fand zunächst noch seinen Meister im aufmerksamen Justus Köhler, der vereinbarungsgemäß für Pascal Trierscheid zwischen die Pfosten gerückt war (80.) und wäre ums Haar auch drei Minuten am SG-Keeper gescheitert. An einem von Bleser an Nils Schermann verwirkten Foulelfmeter war Köhler noch dran, konnte aber unterm Strich das dritte Gegentor nicht mehr verhindern (83.).

Nico Hubo, Spielertrainer des SV Lüxem