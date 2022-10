Lüxem lässt nicht locker Bezirksliga: Der SVL fertigt die SG Geichlingen mit 8:0 ab. Stefan Becker überragender Akteur beim SV Konz.

Gegen den offensiv ausgerichteten und sehr fokussierten SV Lüxem standen die Eifeler von Beginn an auf verlorenem Posten. Nachdem ein Geichlinger Abwehrspieler den aufs Tor zusprintenden Nils Thörner mit der Hand zu Fall gebracht hatte und dafür die Rote Karte sah (19.), gelang Thörner per Freistoß die frühe Gästeführung (20.). Die nun in numerischer Überlegenheit agierenden Gäste legten mit den Treffern von Jonas Adams (34.) und Raphael Ney (40.) noch vor der Halbzeit den Grundstein zum späteren Kantersieg. Knackpunkt im Spiel war der kurz nach dem Wechsel verschossene Foulelfmeter von Geichlingens Noah Prinz, dessen Schuss Jan Josef Mertes im SVL-Tor stark parierte (48.). Jeweils nach Eckbällen sorgten erneut Adams (56.) und Nils Schermann (70.) mit ihren Treffern zum 4:0 und 5:0 für die endgültige Entscheidung. Mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung traf Karim Aswad per Distanzschuss zum 6:0 (78.), ehe zwei Minuten später Thörner nach einer herrlichen Spielverlagerung und anschließender Kombination abgeklärt zum 7:0 traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Ney, der den Ball nach einem Bilderbuchangriff über Thörner per Kopf unter die Latte wuchtete – 0:8 (87.).

Marvin Hoffmann, der den SV Hetzerath anstelle des wegen eines Todesfalles in der Familie abwesenden Michael Urbild an der Seitenlinie coachte, sagte: „Wir haben am Anfang zu viele individuelle Fehler in der Kette gemacht und vermeidbare Gegentore bekommen. Nach dem 2:4 haben wir zwar noch mal offensiv gewechselt und Druck aufgebaut, doch der Sieg für Wallenborn geht in Ordnung.“

Mit dem 4:2-Erfolg gegen Aufsteiger Hetzerath gelang den Vulkaneifelern der ersehnte Befreiungsschlag, der das Team von Peter Löw wieder in gesicherte Tabellenregionen bringt. Dabei machten die Routiniers den Unterschied. Benny Duckart schnürte einen Dreierpack, Sebastian Zimmer bereitete zwei Treffer vor, und Manuel Back agierte als wirkungsvoller ,Staubsauger‘ vor der Abwehr. Der in der 30. Minute wegen einer Zerrung verletzt ausgeschiedene Bastian Blasius brachte Wallenborn nach einer Viertelstunde in Führung. Noch vor der Halbzeit sorgte Duckart mit einem Doppelschlag zum 3:0 bereits für klare Verhältnisse (34., 37.). Luca Schütz brachte Hetzerath noch vor der Pause ins Spiel zurück – 3:1 (41.).

„Das 1:0 war zu diesem Zeitpunkt in bisschen glücklich, da Schleid bis dato besser im Spiel war und zwei gute Möglichkeiten hatte. Schleid hatte zwar mehr Ballbesitz und kreierte über Standards immer wieder gefährliche Situationen, doch wir sind dann über Kontersituationen gekommen. Hinten heraus hatten wir noch zwei dicke Chancen. Insgesamt war es in einem umkämpften Spiel ein glücklicher Sieg“, analysierte SG-Spielertrainer Andreas Theis den vierten Saisonsieg.

Den Gastgebern reichte vor 280 Zuschauern in Arzfeld ein Tor zum Sieg. In einem umkämpften und engen Spiel legte Schleid im Eifelderby gute erste 30 Minuten hin und hätte auch in Führung gehen können. Luca Eichner und Gianluca Bohr besaßen dicke Möglichkeiten, doch zweimal reagierte SG-Schlussmann Florian Moos stark. Mit dem zweiten Angriff gelang in der 37. Minute der Daleidener Siegtreffer, als Musa Bah im Strafraum regelwidrig umgestoßen wurde und Joschka Trenz den fälligen Elfmeter humorlos im Tor von Jens Freis versenkte – 1:0 (37.).

Eine starke Leistung bescherte dem SV Konz gegen in der Abwehr völlig überforderte Gäste aus der Eifel einen Kantersieg. Überragender Akteur aufseiten des SVK war einmal mehr Stefan Becker. Er erzielte im ersten Durchgang nicht nur einen lupenreinen Hattrick, sondern entschied die einseitige Partie bereits nach einer halben Stunde. Mit einem von Luis Berens abgefälschten Schuss brachte Becker die Hausherren vor 160 Zuschauern in Führung, ehe dem Stürmer nach Zuspielen von Pascal Cremer respektive Kai Peters das zweite und dritte Tor gelang. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Konz gallig und schraubte das Ergebnis auf 6:0 hoch, nachdem Cremer (48.), Tristan Reger (56.) und Jonas Witz (67.) getroffen hatten. Zweifacher Vorbereiter: Stefan Becker. Daniel Robertz verwertete einen der wenigen guten Offensivmomente der Gäste zum 6:1-Ehrentreffer (72.), bevor Merlin Weis nach Assist von Niclas Seibel der 7:1-Endstand gelang.

Der Konzer Trainer Thomas Berens war hochzufrieden: „Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir gegen Kyllburg ein hartes Brett zu bohren haben, weil das Team stets sehr robust agiert und mit Robertz gefährliche tiefe Läufe generiert. Wir haben es durchgängig geschafft, den Ball führenden Spieler zu attackieren und auch nach dem 3:0 nicht locker gelassen. Wir hatten ständig Überzahl auf den Flügeln und im Zentrum mit Stefan Becker einen echten Knipser. Der Matchplan ist voll aufgegangen.“

TuS Mosella Schweich – SG Zewen 6:1 (2:1)

Einen hohen Erfolg fuhr der Tabellenzweite gegen die bislang so fulminant auftretenden Gäste aus Zewen, Igel und Langsur ein. Bis zur Halbzeit hielt Zewen gut dagegen, egalisierte die Führung von Stephan Schleimer aus der 22. Minute mit einem an Erik May verursachten und von Dennis Thon verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 (25.). „Zewen hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht, doch mit dem 2:1 kurze Zeit später brachten wir uns pünktlich ins Spiel zurück. Die erste Halbzeit war für die neutralen Zuschauer schon ein richtig attraktives, von offensiven Aktionen geprägtes Spiel. Wir sind dran geblieben, haben in der zweiten Halbzeit mächtig Druck gemacht und sind dann auch belohnt worden“, fiel das Statement von Mosella-Trainer Thomas Schleimer sehr positiv aus.

Alexander Schwarz hatte in der 32. Minute zum 2:1-Halbzeitstand getroffen, bevor es nach dem Seitenwechsel deutlich wurde. Ein Doppelpack von Schleimer und das 5:1 von Julius Kalweit brachten die Mosella binnen elf Minuten endgültig auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Eliah Dick, der mit seinem Treffer in der 80. Minute das halbe Dutzend voll machte. SG-Trainer Patrick Zöllner musste neidlos anerkennen, dass „Schweich vom kämpferischen, spielerischen und taktischen Aspekt her besser war als wir. Der Sieg ist aber zu hoch ausgefallen“.

TuS Schillingen – SG Saartal Trassem 1:2 (1:0)

In einem kampfbetonten und bis zum Schluss spannenden Bezirksligaspiel drehte die SG Saartal einen 0:1-Pausenstand noch in einen Sieg um. Schillingen brachte sich in der siebten Minute in Position, als Christian Weber in einer unübersichtlichen Situation im Fünfmeterraum nach Querpass von Tobias Anell der Führungstreffer gelang. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aus dem Saartal stärker und kamen durch Timo Reiland zum Ausgleich (67.). Christopher Boesen nutzte eine schnelle Umschaltsituation zum entscheidenden 2:1.

„Die SG Saartal hatte zwar hinten heraus die Mehrzahl an Torchancen, doch aufgrund der ersten Halbzeit, als wir stärker waren, wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen“, bilanzierte Schillingens Trainer Sascha Feytag.

SG Mont Royal Enkirch – SV Zeltingen-Rachtig 1:6 (0:1)

Für die SG Mont Royal wird die Lage immer prekärer. Noch immer ohne eigenen Punktgewinn ausgestattet, musste das Team von Trainer Thomas Kappel in einem wegweisenden Spiel dem Derbygegner aus Zeltingen im zweiten Durchgang die Siegpunkte überlassen. Traf Zeltingens Stürmer Yannik Dietz zweimal in Folge nur die Torlatte, machte es Benedikt Kaufmann in der 25. Minute besser, als er einen Freistoß ins lange Eck setzte – 0:1 (25.). Die SG Mont Royal gab sich nicht auf und erzielte zu Beginn des zweiten Abschnitts nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Julian Jung das 1:1 (51.). Die Hausherren waren auch diesmal nicht vom Glück beseelt, mussten bereits in der 23. Minute mit Luca Gesser einen Spieler verletzungsbedingt ersetzen.

In der zweiten Halbzeit spielte Zeltingen seine größere Durchschlagskraft im Angriff aus und kam folgerichtig zu weiteren Toren. Felix Franzen ließ die Gäste mit einer blitzsauberen Einzelleistung wieder in Führung gehen (54.), ehe Florian Blesius nach einem 60-Meter-Sprint von Dietz und dessen Rückpass nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte – 1:3 (72.). Nach einem Angriff über drei Stationen war Alexander Schiffmann nur vier Minuten später zum 4:1 zur Stelle, ehe Pascal Zurgeihsel nach einer Ecke am zweiten Pfosten stehend per Kopf zum 5:1 traf (80.) Mit einem direkt verwandelten Freistoß über die Mauer hinweg machte der überragende Blesius mit dem 6:1 das halbe Dutzend voll.

„Am Ende waren wir die deutlich bessere Mannschaft mit den deutlich besseren Chancen“, freute sich SVZR-Spielertrainer Pascal Meschak.