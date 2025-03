Lüxem ist der glückliche Sieger in einem engen Spiel

Trotz des alles in allem souveränen 3:0-Erfolgs zeigte sich Salmrohrs Trainer Frank Thieltges nicht hundertprozentig zufrieden: „Bis zum 2:0 war es sehr ordentlich, weil wir den Gegner komplett beherrscht haben. Danach haben wir die Zielstrebigkeit vermissen lassen und es zu kompliziert gemacht. Wir waren fußballerisch und läuferisch überlegen, doch hätten bereits in der ersten Halbzeit das dritte und vierte Tor nachlegen müssen.“ Noah Wrusch eröffnete nach Vorarbeit von Neo Klippel den Torreigen (5.). 17 Minuten später traf Hendrik Thul mit seinem ersten Treffer für den FSV nach seiner Rückkehr aus Morbach zum 2:0 (22.) per Kopf, nachdem Jan Brandscheid per Flanke vorbereitet hatte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Oliver Mennicke mit einer schönen Einzelleistung (90.+3). Igel-Liersbergs Trainer Dominik Wintersig sprach von einem „sehr ordentlichen Auswärtsspiel, in dem wir viele Spielanteile hatten, aber kein Kapital daraus schlugen. Die Gegentore sind zu früh und zu einfach gefallen. Auf der Leistung aber können wir aufbauen“.

TuS Ahbach – SG Utscheid/Mettendorf ⇥1:2 (1:0)

Nach dem 2:2 im Hinspiel blieb Aufsteiger Utscheid/Mettendorf auch im Rückspiel ungeschlagen und erkämpfte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach starker Anfangsphase des TuS besaßen die Gäste Riesenmöglichkeiten, als Mika Stojicevic an der Latte und Maximilian Kolbet an Pfosten sowie am Torwart scheiterten. Doch Ahbach ging mit dem Halbzeitpfiff durch Nico Clausen etwas glücklich mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber blieben in der zweiten Halbzeit am Drücker, schafften es aber nicht, durch Standards zu erhöhen, bevor Utscheid mit seiner ersten Chance den Ausgleich erzielte. Kolbet war im Strafraum zu Fall gekommen, der Gefoulte trat selbst an und traf mit einem platzierten Schuss zum 1:1 (62.). Nach einer sehenswerten Ballstafette über Jonas Niederprüm, Sven Fuchs, Benedict Masselter und Kolja Theis traf Stojicevic in der 72. Minute zum 2:1-Siegtreffer. „Das Ergebnis war okay, weil Utscheid insbesondere in der ersten Halbzeit die aktivere und auch bessere Mannschaft war. Nach dem 1:1 haben wir den Faden verloren und uns auskontern lassen. Insgesamt war das für einen Sieg zu wenig von uns“, konstatierte TuS-Spielertrainer Daniel Clausen. Utscheids Trainer Rainer Müller meinte: „Der Dreier geht aufgrund der besseren Chancen und einer hervorragenden kämpferischen Leistung in Ordnung. Als Ahbach am Drücker war, hatten wir das Spielglück auf unserer Seite, nicht höher in Rückstand zu geraten.“

SV Zeltingen-Rachtig – SG Ruwertal ⇥1:5 (1:2)

„Trotz des eindeutigen Ergebnisses bin ich mit der Leistung über weite Strecken zufrieden. Wir hatten eine gute Anfangsphase mit Fußball wie ich mir das vorstelle. Doch individuelle Fehler haben uns kalt getroffen, vorn haben wir die Chancen nicht konsequent genutzt“, sagt SV-Trainer Herrmann.

Der SV legte durch Yannik Dietz nach sieben Minuten vor. Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe Ruwertal die passende Antwort parat hatte. Lukas Hofmann egalisierte, ehe Niklas Kirsten nur sechs Minuten später nach Flanke von Fynn Martin per Kopfball traf und die Partie drehte.

Dietz touchierte mit einem strammen Schuss kurz nach dem Wechsel das Außennetz – es wäre der Ausgleich gewesen für die engagierten, doch wenig effizienten Moselaner. Erneut per Kopf traf in der 51. Minute der eingewechselte Fabian Eiden – 1:3 aus Sicht der Zeltinger. Die endgültige Entscheidung kam, als Martin zum vierten Mal für die spielstarken Gäste netzte (79.). Den Schlusspunkt setzte mit der letzten Aktion Mathias Biwer, der nach einem langen Pass von Jannis Hoffmann aus stark abseitsverdächtiger Position auf 5:1 erhöhte. Nach einem Revanchefoul sah SGR-Verteidiger Christopher Pieper zudem die Rote Karte. „Gegen einen aggressiven Gegner, der alles versuchte, war es das erwartet schwere Spiel. Bis zur 30. Minute hat Zeltingen gut dagegengehalten, bis wir in der zweiten Halbzeit unser Spiel aufgezogen haben. Wichtig war, dass wir nach dem frühen Rückstand die Nerven nicht verloren haben“, zeigte sich SGR-Coach Hoffmann zufrieden.

SG Laufeld/Buchholz – SV Sirzenich⇥ 4:2 (2:1)

In einem Abstiegskrimi in Niederöfflingen blieben die Siegpunkte bei den Hausherren. Kevin Walter brachte die Sirzenicher zunächst nach drei Minuten nach einer Flanke von Nico Geib in Front, doch noch vor der Pause drehte Laufeld die Partie mit zwei Treffern von Bastian Schmitz und Steven Koch (21., 25.). Beide Treffer resultierten aus Eckbällen. Sirzenichs Spezialist Patrick Herres setzte einen Freistoß an den Pfosten (39.). Auch nach dem Wechsel blieb Laufeld Herr im Hause und erhöhte nach Treffern von Leon Horrell (55.) und Jonas Salzburger (79.) auf 4:1. Für Ergebniskosmetik sorgte in der Nachspielzeit Sirzenichs Luca Clemens, der aus 20 Metern unhaltbar in den Winkel traf – 4:2. Laufelds Co-Trainer Gerrit Lehnert kommentierte: „Es war viel Kampf und Abstiegskampf pur. Doch wir haben die Partie angenommen und mit einer kämpferisch soliden Leistung einen verdienten Sieg eingefahren. Es war ein wichtiger Dreier gegen einen direkten Konkurrenten.“

SV Tawern – SG Dhrontal-Weiperath ⇥6:0 (3:0)

Einen 6:0-Kantersieg fuhr der Tabellenfünfte gegen Aufsteiger Dhrontal-Weiperath ein, der in Tawern gehörig unter die Räder kam. Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten ging es Schlag auf Schlag: Jonathan Konrad brach mit einem direkt verwandelten Freistoß den Bann, ehe Pascal Hurth einen an Luca Grün verursachten Foulelfmeter zum 2:0 in die Maschen setzte (35.).

Nur einen Angriff später hieß es bereits 3:0 für die Hausherren. Wiederum Grün hieß der Vorlagengeber für Idris Lataev (36.). Der Neuzugang vom SC Bostalsee drehte nach dem Wechsel so richtig auf und markierte nach jeweiliger Vorarbeit von Grün beziehungsweise Michael Fantes das 4:0 und 5:0 (49., 58.). Der für den starken Grün eingewechselte Christoph Streit machte nach Pass von Hurth mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll (69.).

SV Schleid – SG Saartal Schoden⇥2:4 (1:1)

Trotz einer frühen Führung und dem 2:2-Ausgleich in der 61. Minute ging der SV Schleid im Spiel gegen den offensivstarken und spielfreudigen Tabellensechsten aus dem Saartal leer aus. Bagok Akpinar hatte den SVS nach sechs Minuten nach Vorarbeit von Boris Niesen in Front geschossen, ehe die Gäste Oberwasser bekamen und durch Nicolas Jakob per Freistoß zunächst ausglichen (21.).

Schleid blieb gut im Spiel und besaß durch Philipp Johanns und Maurice Britz eine Doppelchance zur erneuten Führung (34.). Per Foulelfmeter brachte Lennard Wagner Schoden wieder nach vorn (49.), doch Salvatore Mule antwortete mit einem platzierten Schuss gegen die Laufrichtung von SG-Keeper Julius Seibt mit dem 2:2 (61.).

Als bei Schleid die Kräfte nachließen, brachten Fabian Müller (66.) und Lukas Kramp die konterstarken Saartaler auf die Siegerstraße. Schleids Gerrit Verkoyen musste bereits nach neun Minuten verletzungsbedingt raus.

„Wir haben ein enges Spiel mit 4:2 gewonnen und ein erstes Erfolgserlebnis im neuen Jahr gefeiert. Im zweiten Abschnitt besaßen wir deutlich mehr Dominanz und Zug nach vorn“, war Schodens Sportlicher Leiter Philip Kramp mit dem Auftritt der Elf von Peter Schuh zufrieden.

SVS-Spielertrainer Taner Weins befand, dass „mehr drin war heute, Minimum ein Punkt. Wir haben unsere Möglichkeiten im letzten Drittel einfach zu unkonzentriert ausgespielt und uns irgendwie selber geschlagen.“

SG Ellscheid – SV Lüxem⇥ 0:1 (0:0)

Ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel fand in Strohn einen am Ende glücklichen Sieger. Tino Wittkowsky verschoss in der 43. Minute einen schwach geschossenen Foulelfmeter und scheiterte vom Punkt am reaktionsstarken Vincent Baur im Ellscheider Kasten.

Im zweiten Durchgang hatten die Vulkaneifeler einige gute Möglichkeiten zum Sieg, doch Ben Häb aus der Nahdistanz (60.), Markus Boos per Kopfball und Kai Gayer im Alleingang scheiterten entweder am starken Lüxemer Schlussmann Joshua Stewart oder am schwachen Nervenkostüm. In der dritten Minute der Nachspielzeit nutzte Lüxems Nils Schermann eine Unaufmerksamkeit der Ellscheider Abwehr zum alles entscheidenden Tor – 0:1.

SG-Spielertrainer Markus Boos sprach von einer super ärgerlichen Niederlage. „Es war ein typisches 0:0-Spiel, Lüxem war in der ersten, wir in der zweiten Halbzeit das bessere Team. Wir haben einmal gepennt und so das Spiel unglücklich verloren. Wir hatten einen Punkt verdient gehabt, haben oft die falschen Entscheidungen getroffen.“