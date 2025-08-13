Lützenkirchen II schaut vorsichtig auf die neue B-Liga

Nach Platz 13 in der Vorsaison möchte Wissam Arabi mit dem SSV Lützenkirchen II die kommenden Spielzeit erst einmal auf sich zukommen lassen. Der neue Übungsleiter möchte sein Team in der nächsten Zeit auch zunächst kennenlernen.

Gibt es Veränderungen im Team? Arabi: Nico Poestges, Barra El Jendi und Mohamad Mamdouh (alle GSV Langenfeld II) Leon Horst, Marcel Ulitzka und Phil Schulz (alle SSV Alkenrath), Christian Poschkamp (TuS Quettingen), Wissam Arabi Trainer ( GSV Langenfeld II) und weitere Neuzugänge aktuell in Arbe

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Arabi: In den Testspielen arbeiten wir generell erstmal an Laufwege, kennenlernen, einspielen und diese Spiele als intensive Trainingseinheit zu nutzen. Ebenso muss ich das Team noch kennenlernen und Sie mich. Christian ist auch noch nicht lange vor mir an Bord, doch nach und nach spielt sich alles ein. Wir haben ein gutes Offensivverhalten und müssen intensiv daran arbeiten, uns für dass herausspielen der Chancen zu belohnen.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Arabi: Wir, als Trainerduo Christian Görgen und Wissam Arabi, haben kein konkretes Ziel ausgegeben. Wir möchten, so langweilig es klingt, von Spiel zu Spiel schauen. Ebenso warten wir den Saisonstart in einer Rundum erneuerten Liga ab. Neue Gegner, Plätze, Auswärtsfahrten etc. Ebenso muss sich ein Team aus bestehendem Kader und Neuzugängen erstmal finden. Wir bereiten uns auf die ersten Duelle vor und dann sehen wir genauer wo die Reise hingehen kann.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Arabi: Generell haben viele Jungs sehr gutes Entwicklungspotenzial und können dieses nur gemeinsam optimal abrufen. Glänzen alle, glänzt auch jeder Einzelne. Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten. Jeder wird über die lange Saison wichtig sein, egal ob es spielerisch, kämpferisch, jünger oder erfahrener Spieler. Wir haben nur das gesamte Team im Blick.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Arabi: Das wichtigste Mittel ist Kommunikation. Es kann immer Rückschläge geben oder neue Situationen mit denen man umgehen muss. Doch machen wir dies immer gemeinsam und wir bereiten die Jungs auch auf solche Situationen vor. Diese werden kommen und kann man mit Zusammenhalt überstehen

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Arabi: Ich glaube die Mannschaft hat gerade auf der Trainerbank vieles hinter sich letzte Saison. Doch wir sehen dies als Vergangenheit und mit Christian und mir, soll Konstanz in die Mannschaft. Wir tauschen uns quasi täglich aus und sind in engem Austausch mit unseren Jungs. Für uns gilt, Ruhe drumherum und sowohl beim Training, als auch beim Spiel, Spaß zu haben und um den Erfolg zu kämpfen.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Arabi: Wir sind über jede Unterstützung bei den Spielen dankbar. Gerade die Fans, Freunde und vor allem Familien helfen den Jungs auf und neben den Platz. Vom Verband wünschte man sich etwas mehr Transparenz was die Ligenverteilung angeht und eine einheitlichen Mischung der beiden Kreise Solingen/Remscheid. Doch wir versuchen das beste daraus zu machen. Von unserem Vorstand haben wir bisher Zölle Unterstützung bekommen.

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Arabi: Die Diskussion unter den Jungs sind immer im Gange, wenn es um Musik geht. So lange Musik läuft und niemand dabei verletzt wird, ist es uns Trainern recht.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Arabi: Da ich erst seit Sommer dazu gestoßen und nun erst mit Christian das Trainerduo bilde, kann ich zu dem Punkt nicht viel sagen. Es wird, wie ich die Mannschaft kenne, einige Gehegen haben. Wie so viele in den bisherigen Trainingseinheiten und Spielen

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Arabi: Da müsste man eine Riesenliste anfertigen. Zuhören ist keine Stärke, Lesen kann auch mal sehr schwer sein. Reden dagegen, läuft ohne Punkt und Komma.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Arabi: Die meisten teilen die gleichen Hobbys: Fußball und die dritte Halbzeit

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Arabi: Wir alle Bock haben Woche für Woche, gemeinsam Spaß haben und aus schlechte Situationen lernen.

