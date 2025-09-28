Lüttingen schockt Asberg, Rumeln auf die 1, Büderich feiert weiter

Kreisliga A Moers, Spieltag 7: Concordia Rheinberg und der Büdericher SV holen die ersten Siege. Der SSV Lüttingen stürzt TV Asberg von Platz eins, den nun der Rumelner TV hält. SV Budberg II und FC Neukirchen-Vluyn II verpassen den Sprung auf Platz eins.

Im Duell zwischen dem SV Budberg II und dem FC Neukirchen-Vluyn II gab es keinen Sieger. Vor heimischer Kulisse brachte Felix Engeln die Budberger nach 16 Minuten in Führung. Die Gäste hielten jedoch dagegen und kamen durch Musa Can Celik, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, zum schnellen Ausgleich (32.). Durch das Remis verpassen beide Klubs den Sprung auf Rang eins.

Der SV Sonsbeck II setzte sich mit 5:2 gegen den FC Moers-Meerfeld durch und nutzte dabei seine Chancen eiskalt. Schon nach 18 Minuten sorgte Doppelpacker Arion Krasniqi für eine komfortable 2:0-Führung. Die Gäste kämpften sich zwar durch Kai Kunzel zurück, doch Treffer von Lorenz Wegenaer und Timo Lehmkuhl stellten den alten Abstand wieder her. In einer turbulenten Schlussphase trafen noch Harvy Marschmann sowie Sven Lehmkuhl. Zudem parierte Torwart Alexander Leurs einen Foulelfmeter von Kevin Hettkamp – ein Schlüsselmoment vor den 98 Zuschauern.

Die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen gewann beim GSV Moers II klar mit 5:1. Bereits nach 23 Minuten lagen die Gäste durch Tore von Dominik Sommer, Philipp Hasse und Savio Carvalho Rodrigues komfortabel vorne. Zwar verkürzte Naim Aziz Hajjaoui nach der Pause, doch erneut Sommer und ein Treffer in der Nachspielzeit besiegelten die Niederlage der Hausherren. GSV Moers II bleibt das Schlusslicht der Liga.

Ein spätes Tor entschied die Begegnung zwischen dem Büdericher SV und dem ESV Hohenbudberg. In einem intensiven stand es lange 0:0, ehe Miguel Ernst in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verwandelte. Damit belohnten sich die Gastgeber für ihre Geduld und sicherten sich Tage nach dem Pokalcoup gegen Asterlagen den ersten Saisonsieg.

Beim 0:3 gegen den Rumelner TV blieb der SV Millingen ohne Punkte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Joker Matthias Schippers die Gäste kurz nach der Pause in Führung. Kevin Reiser erhöhte wenig später, ehe Elias Bergmann in der 86. Minute für den Endstand sorgte. Dieser Arbeitssieg lässt den RTV am TV Asberg vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen!

Die Reserve des SV Schwafheim unterlag Concordia Rheinberg mit 0:2. Schon nach einer halben Stunde brachte Frederic Böhme die Gäste in Führung. In der Schlussphase sorgte Dino Nadarevic für die Entscheidung. Für die Rheinberger ist es nach einem desaströsen Start der Befreiungsschlag, denn genau wie Büderich gewinnt Rheinberg zum ersten Mal.

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer beim 4:3 des VfL Rheinhausen gegen den SV Menzelen. Schon früh stellten Edi Raherison Oliver Fabian Kleinschmidt und Ufuk Derin auf 2:0, ehe Niclas Kolkenbrock per Strafstoß verkürzte. Doch erneut Derin erhöhte auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber durch Kleinschmidt die Führung aus, ehe Kolkenbrock und Nick Kuhlmann die Partie noch einmal spannend machten. Überschattet wurde die Begegnung von einer Roten Karte gegen Maximilian Paleka in der Nachspielzeit. Zudem scheiterte Robin Brüggen zuvor mit einem Elfmeter an Torwart Nick Dorna. Rheinhausen sitzt Menzlen nun im Nacken, beide Teams stehen im Mittelfeld.

Deutlich mit 5:1 setzte sich der SV Schwafheim bei der Viktoria Alpen durch. Bereits in der ersten Minute brachte Danilo Gazija die Gäste in Führung, kurz darauf legten Lars Dickmann und Robin Morawa nach. Ein Foulelfmeter von Nils Speicher zum 1:3 ließ noch einmal Hoffnung aufkeimen, doch nach dem Seitenwechsel schlug Morawa erneut zu, ehe Aboubacar Fofana den Endstand herstellte. Schwafheim fehlen nur noch vier Punkte auf Platz eins.

Spannend wurde es in Lüttingen, wo der SSV Lüttingen den TV Asberg knapp mit 2:1 besiegte. Zunächst hatten die Gäste Grund zum Jubeln, als Lars Drauschke in der 36. Minute zur Führung traf. Kurz nach der Pause glich Janik Schweers aus, ehe in der Schlussminute Viktor Brem den vielumjubelten Siegtreffer erzielte. Damit kassierte Asberg die erste Pleite der Saison und verliert Rang eins. Lüttingen hat als Tabellenachter fünf Punkte weniger als Rumeln.

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag

Di., 30.09.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SSV Lüttingen

Do., 02.10.25 20:00 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Budberg II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 05.10.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - GSV Moers II

So., 05.10.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Schwafheim II

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - VfL Rheinhausen

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Sonsbeck II

So., 05.10.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Büdericher SV



9. Spieltag

Di., 07.10.25 19:30 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Büdericher SV - Concordia Rheinberg

Fr., 10.10.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - TV Asberg

So., 12.10.25 13:00 Uhr SV Budberg II - ESV Hohenbudberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim II

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Moers-Meerfeld

So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.10.25 15:30 Uhr GSV Moers II - Rumelner TV

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Schwafheim

