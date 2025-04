Lüttingen schlägt den VfB Homberg, aber Budberg kann's nicht nutzen

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Janik Schweers und der SSV Lüttingen haben gegen den Tabellenführer geliefert! Der Stürmer darf gegen den VfB Homberg II doppelt und war entscheidender Faktor beim 3:1-Erfolg, der den Tabellendritten auf sieben Punkte an den VfB heranbringt. Die Partie hätte tatsächlich auch anders ausgehen könnte, hätte Florian Gashi in der 16. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelt. Doch Homberg II darf sich trotzdem freuen, denn ...

... der SV Budberg II hat diese Schützenhilfe nicht genutzt. Beim Kellerkind SV Millingen führte die Landesliga-Reserve gleich zweimal, doch der SVM glich jeweils aus, in der 89. Minute durch Luca Christmann zum 2:2-Endstand. Damit bleibt es einerseits bei den vorherrschenden Verhältnissen in der Tabelle (Homberg hat sieben Punkte Vorsprung), andererseits holt Millingen einen Bonuspunkt im Abstiegskampf.

Concordia Rheinberg verspielte nach Führung die Punkte gegen den SV Haesen-Hochheide und fällt damit auf einen direkten Abstiegsplatz. Das lag nämlich daran, dass ...

... Kontrahent FC Rumeln-Kaldenhausen kurzen Prozess mit Schlusslicht SV Orsoy machte. Der 9:1-Kantersieg bringt Selbstvertrauen im Abstiegskampf, obgleich das Torverhältnis in der Gesamtrechnung natürlich keinen Ausschlag gibt. Bei Punktgleichheit geht es bei Auf- oder Abstieg in eine Entscheidungsrunde.

Im vorgezogenen Duell hat sich Alpen bereits drei Punkte gegen den Büdericher SV gesichert, der dabei nach einem 0:2 noch ausgleichen konnte. Matchwinner war aber diesmal Domenik Algra (90.+3), der in der Nachspielzeit noch zum Sieg traf. Beide Klubs rangieren im absoluten Tabellenmittelfeld, werden das auch nach diesem Spieltag weiterhin tun. Büdericher SV – FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 2:3

Büdericher SV: Felix Peters, Marius Ploch, Jan Satzinger, Tobias Frings, Pascal Rusch (60. Daniel van Husen), Markus Dachwitz, Valentine Forsab, Maxim Bachmann (73. Ben Satzinger), Simon Schmitz, Miguel Ernst, Sascha Ströter - Trainer: Dominik Seemann - Trainer: Ronald Müller

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Mathias Aengenboom, Jonas Feuchter, Domenik Algra, Christoph Bühren, Louis Feldkamp (71. Lennart Linkenbach), Jan Luca Rassier, Niels Kuhlmann, Johannes Hoogen (76. Kai Hense), Dejan Pomrehn (90. Danil Kaplich), Nils Speicher, Marian Nederkorn (90. Tobias Schmitz) - Trainer: Marcel Blaschkowitz - Trainer: Christian Koßmann

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 99

Tore: 0:1 Marian Nederkorn (27.), 0:2 Louis Feldkamp (52.), 1:2 Sascha Ströter (76.), 2:2 Jan Satzinger (85.), 2:3 Domenik Algra (90.+3) Die weiteren Partien

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 06.04.25 13:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - OSC Rheinhausen

So., 06.04.25 15:00 Uhr VfB Homberg II - Concordia Rheinberg

So., 06.04.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SSV Lüttingen

So., 06.04.25 15:00 Uhr FC Moers-Meerfeld - Büdericher SV

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Orsoy - ESV Hohenbudberg

So., 06.04.25 15:00 Uhr SV Budberg II - VfL Rheinhausen

So., 06.04.25 15:30 Uhr SV Menzelen - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 06.04.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Millingen

So., 06.04.25 15:30 Uhr TV Asberg - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 06.04.25 15:30 Uhr SV Haesen-Hochheide - SV Schwafheim



30. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr SV Schwafheim - VfB Homberg II

So., 13.04.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Menzelen

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Millingen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 13.04.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Rumeln-Kaldenhausen

So., 13.04.25 15:00 Uhr Büdericher SV - SV Orsoy

So., 13.04.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 13.04.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Haesen-Hochheide

So., 13.04.25 15:30 Uhr OSC Rheinhausen - TV Asberg

