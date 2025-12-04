Lüttingen: Kunstrasenplatz soll saniert werden

Der Kunstrasen beim SSV Lüttingen muss erneuert werden. – Foto: Ulrich Laakmann

Die Politik in Xanten befasst sich mit der Sanierung des Kunstrasenplatzes in Lüttingen. Wegen seines Zustandes muss er saniert werden, damit der SSV Rheintreu Lüttingen weiter darauf spielen kann, wie die Stadtverwaltung in den Unterlagen für die Beratungen erklärte. Die Kosten liegen schätzungsweise bei mehreren Hunderttausend Euro. Die Politik muss nun entscheiden, ob sie die Stadt mit der Sanierung beauftragt, auch wenn es keine Fördermittel dafür gibt. Außerdem muss sie entscheiden, ob die Stadt vom SSV Rheintreu Lüttingen verlangen soll, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Das ist auch eine grundsätzliche Frage. Sollen sich Vereine an solchen Kosten beteiligen und wenn ja, mit welchem Anteil? Oder soll die Stadt die Kosten allein tragen, trotz einer angespannten Haushaltslage?

Über die Sanierung des Kunstrasenplatzes beriet am Dienstagabend der Sportausschuss in einer öffentlichen Sitzung im Rathaus. Das Gremium sprach sich dafür aus, dass der Kunstrasenplatz saniert und direkt auch die Flutlichtanlage auf LED umgerüstet wird, wie es die Verwaltung vorgeschlagen hat. Die Stadt soll dafür Geld einplanen. Außerdem sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass sich der Verein nicht an den Kosten beteiligen soll, sondern dass die Stadt sie allein trägt. Das Gremium kann aber nur eine Empfehlung aussprechen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat. Er befasst sich mit dem Thema in seiner Sitzung am 18. Dezember. Wie die Stadtverwaltung in den Unterlagen für die Beratungen geschrieben hatte, war der Kunstrasenplatz in Lüttingen in den Jahren 2009 und 2010 errichtet worden. Die Lebensdauer eines solchen Feldes liege bei zwölf bis 15 Jahren, erklärte die Verwaltung. Auf dem Platz in Lüttingen seien die Fasern mittlerweile brüchig, an stark bespielten Stellen seien sie nicht mehr in ausreichender Anzahl vorhanden. Durch diesen Verschleiß sei die Bespielbarkeit des Platzes eingeschränkt und die Verletzungsgefahr gestiegen. „Der Bedarf für die Sanierung der Spielflächen ist unstrittig.“ Flutlichtanlage soll LED-Technik erhalten

Außerdem solle die Flutlichtanlage auf LED umgerüstet werden, erklärte die Verwaltung. Diese Arbeiten sollten vor der Platzsanierung erfolgen, weil die Standorte der Flutlichtmasten mit schweren Arbeitsbühnen angefahren werden müssten und dann der neue Belag direkt beschädigt würde, wenn die Umrüstung auf die energieeffizientere Technik erst später gemacht werden sollte. Für die Maßnahmen solle die Spielpause im Sommer 2026 genutzt werden. Da die Sanierung des Kunstrasenplatzes „zeitkritisch“ sei, könne auf kein Förderprogramm gewartet werden. Ein Fachbüro schätze die Kosten auf knapp 400.000 Euro brutto plus 44.150 Euro Planungskosten. Die Stadtverwaltung schlug der Politik vor, den SSV Rheintreu Lüttingen an den Kosten zu beteiligen. Bei vergangenen Sportfördermaßnahmen habe die Stadt den Vereinen einen finanziellen Eigenanteil in Höhe von 15 Prozent der Aufwendungen auferlegt, erklärte die Verwaltung. Das wären in diesem Fall knapp 60.000 Euro für den SSV Rheintreu Lüttingen.