Lütjenwestedt will gegen Oldenswort nachlegen

– Foto: Timo Babic

Der TSV Gutheil Lütjenwestedt will den Schwung seines ersten Saisonsiegs mitnehmen. Am Samstag um 13 Uhr empfängt die Mannschaft die SG Oldenswort/Witzwort zum vierten Spieltag der Kreisliga Westküste West. Beide Teams trennt vor dem direkten Duell lediglich ein Punkt: Der TSV steht mit vier Zählern und 5:5 Toren auf Rang sieben, die SG folgt mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 3:14 auf Platz zwölf.

Janis Willmann brachte Lütjenwestedt in der 19. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Tom Patrick Kruse auf 2:0, ehe Brunsbüttel durch einen Foulelfmeter von Nils Klaassen noch einmal herankam. Den knappen Vorsprung brachte der TSV anschließend über die Zeit.

Bei Lütjenwestedt dürfte vor allem der jüngste Auftritt für Selbstvertrauen sorgen. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft mit 2:1 beim BSC Brunsbüttel durch. Dabei überließ der TSV dem spielstarken Gegner größere Ballbesitzanteile, verteidigte kompakt und setzte selbst immer wieder gefährliche Umschaltmomente.

Ihfe hatte den Erfolg danach als nicht unverdient eingeordnet und vor allem die disziplinierte Defensivarbeit seiner Mannschaft hervorgehoben. Nun soll vor heimischer Kulisse ein anderer Ansatz hinzukommen. „Wir schauen auf uns und wollen zu Hause offensiv Fußball spielen“, kündigt der Trainer an.

Ihfe warnt vor dem Tabellenbild

Vom bisherigen Saisonverlauf der Gäste lässt sich Ihfe dabei nicht täuschen. „Die SG Oldenswort-Witzwort ist nicht so gut in die Saison gestartet, was ich aber eher auf die Urlaubszeit zurückführe“, ordnet er ein. Die Mannschaft sei stärker, als es die bisherigen Ergebnisse vermuten ließen.

Dafür gibt es durchaus Argumente. In der vergangenen Saison landete Oldenswort/Witzwort in der damaligen Kreisliga Nordwest auf Rang fünf und sammelte 51 Punkte. Nach einem schwierigen Start in die neue Spielzeit gelang der SG zuletzt zudem das erste Erfolgserlebnis: Gegen die SG Wilstermarsch setzte sie sich mit 3:2 durch.

Damit reist Oldenswort/Witzwort keineswegs ohne Rückenwind an. Ihfe erwartet entsprechend einen Gegner, der mit dem Tabellenzwölften nach drei Spieltagen nur unzureichend beschrieben ist. „Diese Truppe ist seit Jahren in der Kreisliga oben mit dabei und sicher stärker, als die bisherigen Spiele es vermuten lassen“, betont der Coach.

Für Lütjenwestedt geht es deshalb darum, die Balance aus dem Brunsbüttel-Spiel beizubehalten, gleichzeitig aber vor eigenem Publikum mehr Initiative zu übernehmen. Nach vier Punkten aus den ersten drei Begegnungen könnte sich der TSV mit einem weiteren Erfolg zunächst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Personell gibt es allerdings einen erheblichen Rückschlag. Kruse, der in Brunsbüttel noch kurz nach seiner Einwechslung das entscheidende 2:0 erzielt hatte, fällt aus gesundheitlichen Gründen für den Rest der Hinserie aus. Alle übrigen Spieler stehen Ihfe nach eigener Aussage zur Verfügung.

Damit muss der TSV ausgerechnet auf einen Spieler verzichten, der beim jüngsten Sieg unmittelbar Wirkung gezeigt hatte. An der Zielsetzung ändert das nichts. „Wir wollen weiter punkten“, unterstreicht Ihfe.

Die Voraussetzungen versprechen ein interessantes Duell: Lütjenwestedt hat mit dem Auswärtssieg in Brunsbüttel gerade neues Selbstvertrauen gesammelt, Oldenswort/Witzwort wiederum mit dem 3:2 gegen Wilstermarsch einen Fehlstart zumindest vorerst gestoppt. Für beide Mannschaften bietet der Samstag deshalb die Chance, dem eigenen Saisonstart eine deutlich positivere Richtung zu geben.

Spieldaten: TSV Gutheil Lütjenwestedt – SG Oldenswort/Witzwort, Samstag, 22. August 2026, 13 Uhr, 4. Spieltag der Kreisliga Westküste West.