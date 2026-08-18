Lütjenwestedt schlägt eiskalt zu

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Gutheil Lütjenwestedt hat am dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Timo Ihfe gewann am Sonnabend mit 2:1 beim BSC Brunsbüttel und kletterte damit mit vier Punkten auf Tabellenplatz sechs. Der BSC von Trainer Axel Rohwedder kassierte dagegen nach zwei Siegen seine erste Niederlage und steht mit sechs Zählern auf Rang drei.

„Wir haben mit einem defensiven Ansatz einen extrem spielstarken Gegner bezwungen“, bilanzierte Ihfe. Seine Mannschaft habe nur wenig zugelassen und sei in Umschaltsituationen selbst immer wieder gefährlich geworden.

Dabei mussten die Gäste kurzfristig einen personellen Rückschlag verkraften. Mittelstürmer Jannik Noah Rosenberg fiel nach Angaben Ihfes aus. An der grundsätzlichen Marschroute änderte das wenig: Lütjenwestedt überließ dem spielstarken BSC größere Ballbesitzanteile, verteidigte kompakt und suchte nach Ballgewinnen schnell den Weg nach vorne.

Die Führung fiel in der 19. Minute. Einen Fehler der Brunsbütteler nutzte Kapitän Willmann zum 1:0 für die Gäste.

Brunsbüttel drückt – Lütjenwestedt bleibt gefährlich

Zur Pause reagierte Ihfe gleich dreimal. Unter anderem kam Kruse für Marek Juan Wichelmann in die Partie – und der Wechsel zahlte sich schnell aus. In der 52. Minute vollendete Kruse einen weiteren Umschaltmoment zum 2:0.

Brunsbüttel musste nun mehr riskieren und verlagerte das Geschehen zunehmend in die Hälfte der Gäste. Ihfe räumte ein, dass der BSC immer offensiver geworden sei und Druck aufgebaut habe. Die ganz großen Möglichkeiten habe seine Mannschaft jedoch über weite Strecken verhindert.

In der 63. Minute wurde es trotzdem noch einmal spannend. Nach einem Foulspiel entschied Schiedsrichter Bennet Kaapke auf Strafstoß, Klaassen verwandelte zum 1:2. Ihfe haderte ein wenig mit der Entscheidung und bewertete die Szene anschließend als „50:50“.

Der BSC drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, doch Lütjenwestedt verteidigte den knappen Vorsprung. Ihfe sah bei seinem Team zwar auch „ein wenig Spielglück“, zog insgesamt aber eine positive Bilanz: Der Sieg sei angesichts der disziplinierten Defensivarbeit und der gefährlichen Konter „sicher nicht unverdient“.

Damit belohnte sich der TSV Gutheil für einen effizienten Auswärtsauftritt. Brunsbüttel hatte zwar mehr vom Spiel und erhöhte nach dem Anschlusstreffer den Druck, konnte die kompakte Defensive der Gäste aber nicht ein zweites Mal überwinden. Nach drei Spieltagen liegen die beiden Teams nun nur noch zwei Punkte auseinander.

BSC Brunsbüttel – TSV Gutheil Lütjenwestedt 1:2

BSC Brunsbüttel: Melvin Kröger, Kevin Manzke, Timo Henning (84. Martin Rösler), Benedikt Fischer, Steffen Tiedje, Leo Schlürscheid, Nils Klaassen, Jan Witt (70. Jannes Gehrts), Can Büyükdere, Luca Kämmerling (52. Levi Holm), Phil Bargmann - Trainer: Axel Rohwedder

TSV Gutheil Lütjenwestedt: Pjotr Nottelmann (46. Eric Weyand), Tim Eichert, Janis Willmann, Marek Juan Wichelmann (46. Tom Patrick Kruse), Niels Ole Rimkus-Dall, Mika Rühmann, Leve Rohwer, Janek Böge, Yannick Andreas Michael Spannaus, Finn Hansen, Max Fielitz (46. Henrik Ehlers) - Trainer: Timo Ihfe

Schiedsrichter: Bennet Kaapke

Tore: 0:1 Janis Willmann (19.), 0:2 Tom Patrick Kruse (52.), 1:2 Nils Klaassen (63. Foulelfmeter)