Lütfü Ufacikligil bringt viel Erfahrung zum SC Europa SC Europa verpflichtet Lütfü Ufacikligil vom TSV Reinbek. Der 39-jährige Rechtsverteidiger soll Erfahrung und Führungsqualität einbringen. von red · Heute, 07:09 Uhr · 0 Leser

SC Europa setzt auf Erfahrung. – Foto: red/KI

Der SC Europa hat einen erfahrenen Defensivspieler verpflichtet. Lütfü Ufacikligil wechselt von den ersten Herren des TSV Reinbek zum Klub und soll künftig Stabilität, Routine und Führungsqualität in die Mannschaft bringen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der 39-Jährige ist auf der rechten Abwehrseite zuhause, kann dem Team aber vor allem durch seine Erfahrung helfen. Zuletzt gehörte Ufacikligil zum Kader der Reinbeker Kreisliga-Mannschaft und wurde nach Vereinsangaben überwiegend defensiv eingesetzt. In Pflichtspielen des Landespokals stand er regelmäßig im Aufgebot.

Erfahrung für die Defensive Europa verspricht sich von dem Zugang nicht nur zusätzliche Qualität auf dem Platz, sondern auch Impulse für die Mannschaft insgesamt. Ufacikligil bringt Spielintelligenz, Zweikampfstärke und langjährige Erfahrung mit. Gerade diese Mischung kann für ein Team wertvoll sein, das in engen Spielen Stabilität und Ruhe benötigt. Der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim SC Europa. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt Ufacikligil.